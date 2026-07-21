El PP urge a Adif duplicar el aparcamiento de la estación Rosa Manzano en un debate en el Congreso tras el verano

Los parlamentarios del PP por Burgos presentan la iniciativa sobre la ampliación del aparcamiento de la estación de tren Rosa Manzano.© TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados promoverá un debate sobre la ampliación del aparcamiento de la estación Rosa Manzano, una infraestructura que consideran insuficiente desde la llegada de la Alta Velocidad en 2022 y cuya ocupación obliga habitualmente a los usuarios a estacionar fuera de las plazas habilitadas.

La iniciativa, que los populares esperan debatir en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible tras el parón estival, también solicita la instalación de marquesinas para proteger los vehículos de las inclemencias meteorológicas en el actual estacionamiento con la idea de mejorar su "confortabilidad".

El diputado nacional Ángel Ibáñez fue el encargado de presentar la propuesta, que reclama al Ministerio de Transportes y a Adif que acometan una actuación similar a las que ya están desarrollando en otras estaciones ferroviarias del país. A su juicio, el aparcamiento actual, diseñado en 2008 para una demanda muy inferior a la actual, se ha quedado "muy pequeño" tras el incremento del número de viajeros que ha traído consigo la alta velocidad.

Ibáñez defendió que la infraestructura debería, al menos, duplicar su capacidad actual, que ronda las 200 plazas, y recordó que el problema ya fue objeto de debate en el Ayuntamiento de Burgos. De hecho, el Pleno municipal aprobó por unanimidad el pasado enero una moción, impulsada inicialmente por el PSOE y consensuada por todos los grupos políticos, para reclamar a Adif la ampliación del aparcamiento y ofrecer la colaboración municipal necesaria para hacerla posible.

El diputado popular criticó que el Ministerio de Transportes "no haya respondido" a esta petición y acusó al Gobierno central de no atender las demandas planteadas desde Burgos. "No pedimos más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie", afirmó y lamentó que Óscar Puente haya hecho la "nada más absoluta" al respecto de la demanda trasladada desde el Ayuntamiento de Burgos.

Por su parte, el senador Javier Lacalle presentó los datos facilitados por el Gobierno sobre las inversiones que Adif está ejecutando en otras estaciones ferroviarias. Entre ellas citó la ampliación del aparcamiento de la estación de Segovia, con 310 nuevas plazas y una inversión cercana a los seis millones de euros, así como actuaciones similares en Valencia, Valladolid, Lugo y Madrid-Atocha.

Los populares estiman que la ampliación del aparcamiento burgalés podría suponer una inversión de entre cuatro y seis millones de euros para incorporar otras 200 o 250 plazas, una cantidad que Lacalle calificó de "mínima" si se compara con la rentabilidad social que tendría para los usuarios.

La propuesta no concreta dónde debería ubicarse la ampliación, que podría realizarse junto al aparcamiento actual o mediante un segundo estacionamiento en las inmediaciones de la estación. En cualquier caso, el PP insiste en que corresponde al Ministerio de Transportes asumir la redacción del proyecto y la ejecución de las obras, aunque el Ayuntamiento pueda colaborar en la puesta a disposición de los terrenos necesarios.