Fervor por Ana Mena horas antes del concierto en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Hay muchas ganas por ver el concierto de Ana Mena esta noche en Burgos. Después de que anunciara a última hora la cancelación de su concierto en las fiestas de San Pedro y San Pablo del año pasado, la artista malagueña se había convertido en uno de los platos fuertes de los conciertos de este año.

Las imágenes de seguidores ya cogiendo sitio indica que es un concierto muy esperado. Mena canceló su concierto en Burgos alegando motivos de salud. La víspera de su actuación programada el año pasado había actuado en el festival benéfico Fedez en Milán junto al cantante italiano Fred De Palma.

La cantante se disculpaba a través de las redes sociales. «Estoy muy triste y para nosotros nunca es agradable tener que cancelar un show», señalaba la cantante malagueña en un comunicado difundido media hora antes de medianoche, justo cuando estaba prevista su actuación.

Hablaba de problemas con la voz como la causan de esta suspensión. «Cuando me he despertado esta mañana, mi garganta ya no respondía», explicaba. A su vez prometía que «espero poder daros el show que merecéis muy pronto». Ese día ha llegado hoy, dentro de unas horas. Mientras, sus fans ya van cogiendo sitio.