Ana Mena se disculpa con Burgos: «Espero poderos dar el show que merecéis muy pronto»

Diego Santamaría Burgos

Su silencio inquietó a sus seguidores desde que se confirmó la noticia. Finalmente, Ana Mena acabó pronunciándose sobre la suspensión de su concierto, este miércoles 28 de junio, con motivo de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2023, a través de las redes sociales. «Estoy muy triste y para nosotros nunca es agradable tener que cancelar un show», arrancaba la cantante malagueña en un comunicado difundido media hora antes de medianoche, justo cuando estaba prevista su actuación.

«Cuando me he despertado esta mañana, mi garganta ya no respondía», explicaba la también modelo y actriz antes de detallar que, ya por la tarde, dos médicos le recomendaron «reposo de voz y continuar con el tratamiento». De esta forma, quiso aclarar -como haría su compañera y amiga Ana Guerra durante su concierto en Burgos tras sustituirla junto a La Regadera- que «hace una semana ya empecé a arrastrar una afonía que he ido más o menos solventando a diario con el uso de unos medicamentos para, de alguna manera, ir saliendo del paso (sic)».

«Cuando haces dos canciones bajo los efectos de estos antiinflamatorios, puede parecer que no te pasa nada, pero si no hay reposo de voz, la situación continúa», proseguía la cantante puntualizando que ésa y no otra fue la «razón por la que hemos tenido que cancelar». No en vano, su comunicado también dice lo siguiente: «Espero poder daros el show que merecéis muy pronto».

Consciente además de que su actuación el día antes en Milán había generado un amplio revuelo -y recelo-, Ana Mena recordaba que «llevo varias semanas sin parar de cantar todos los días de un lugar a otro», a caballo entre España e Italia, presentando «singles nuevos». Así pues, deja claro que «han sido unas semanas preciosas de mucho trabajo pero también muy agotadoras».