Vox, a favor de cambiar la ubicación de las barracas. "El polígono docente me parecía bastante adecuado"

Imágenes de una feria cerrada en forma de protesta para no volver a la calle Laredo el próximo año.Oscar Corcuera

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El portavoz municipal de Vox, Fernando Martínez-Acitores, comprende la protesta que protagonizaron los feriantes este martes, en plenas fiestas de San Pedro, para quejarse de la ubicación en la calle Laredo y asegurar que no tienen intención de volver. "Estoy de acuerdo, a mí esa ubicación no me parece la más adecuada y ya lo dijimos en el pasado mandato", opinó, a la vez que recordó que el cambio del polígono docente a la calle Laredo vino provocado por el compromiso que adquirió el alcalde socialista, Daniel de la Rosa, con vecinos de la Barriada de Los Ríos.

"A mí la ubicación del polígono docente me parecía bastante adecuada, aunque no hay siempre un lugar de 10", afirmó a preguntas de la prensa y recordó que sus palabras ya le costaron cierto revuelo con vecinos de esa zona. Sin embargo, indica que era un lugar eminentemente de uso docente y, por tanto, considera que tampoco eran tantas las comunidades residenciales afectadas por las molestias de ruido o suciedad.

El concejal ve claro que se ha demostrado que la calle Laredo, en mitad del polígono industrial de Villalonquéjar, es una ubicación "absolutamente pésima" para los feriantes, pero también para los ciudadanos burgaleses.

Se muestra partidario de buscar más alternativas para instalar la feria de atracciones más allá de Casa la Vega o de La Quinta, en la zona donde se ha celebrado estos dos últimos años el Curpillos.