Burgos apura otra convocatoria exprés para 4 ‘food trucks’ en los Cuatro Reyes

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El Ayuntamiento mueve ficha en sábado, a cinco días del chupinazo, para tratar de que el entorno de los Cuatro Reyes cuente finalmente con oferta hostelera durante las fiestas de San Pedro y San Pablo. La Gerencia Municipal de Cultura y Turismo ha lanzado unas bases reguladoras para adjudicar por la vía de urgencia las autorizaciones de ocupación temporal de vía pública para la instalación de cuatro food trucks en el paseo Marceliano Santa María, junto al escenario de Cuatro Reyes, en pleno Espolón, después de que el concurso inicial quedara desierto y de que el equipo de Gobierno haya rechazado la alternativa planteada el viernes por la Federación de Hostelería.

El concejal de Festejos, César Barriada, justifica la decisión en que la propuesta de los hosteleros no asumía las condiciones fijadas por el Ayuntamiento para explotar este espacio durante las fiestas. Según explicó a este periódico, «solo querían la explotación, no asumían ninguno de los elementos establecidos en las bases», motivo por el que el Consistorio descarta hacer propia esa oferta y opta por abrir un nuevo procedimiento express para intentar cubrir el servicio antes del inicio de los Sampedros.

La solución municipal consiste en aprobar unas bases para adjudicar las autorizaciones de ocupación de vía pública pero sólamente para cuatro food trucks, frente al planteamiento inicial que acabó sin licitadores que preveía seis contenedores gastronómicos, dos de ellos aportados por el Ayuntamiento y los cuatro restantes por el adjudicatario.

La nueva convocatoria introduce cambios respecto al planteamiento anterior y reduce la oferta a cuatro food trucks (o contenedores gastronómicos) y articula la adjudicación como autorizaciones temporales de ocupación de vía pública, por la que los adjudicatarios deberán pagar la tasa correspondiente por el uso del dominio público. De hecho, las nuevas bases declaran expresamente que la actividad queda sujeta a tributación conforme a la ordenanza fiscal 213 y también deberán asumir los costes de instalación, suministro eléctrico, agua, limpieza, mantenimiento y todos los gastos vinculados a la actividad, además de cumplir la normativa sanitaria, de consumo, laboral, de prevención de riesgos, seguridad, residuos y accesibilidad.

Se mantiene el emplazamiento en el paseo Marceliano Santa María, junto al escenario de Cuatro Reyes, y fija el periodo de funcionamiento entre el 26 de junio, a partir de las 19.00 horas, y el 4 de julio. El horario autorizado será de 12.00 a 01.00 horas todos los días, aunque las food trucks deberán permanecer abiertas obligatoriamente de 13.00 a 16.00 y de 20.00 a 01.00 horas.

Las bases permiten participar a personas físicas o jurídicas, de forma individual o agrupada, siempre que desarrollen actividad de hostelería o restauración mediante instalación móvil y acrediten alta fiscal, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, disponer de seguro de responsabilidad civil y contar con la documentación técnico-sanitaria necesaria para la manipulación, conservación y venta de alimentos. Cada solicitud deberá incluir la identificación de la food truck, sus dimensiones, fotografías, características técnicas, propuesta de productos y precios orientativos, plan de implantación, conexión eléctrica, abastecimiento y gestión de residuos.

Propuesta hostelera

La solución express se aparta radicalmente de la oferta presentada por la Federación de Hostelería, que, básicamente, hubiera actuado como un gestor que mediara entre los hosteleros y el Ayuntamiento al que habría proporcionado una propuesta cerrada y casi inmediata. Los hosteleros proponían que en los Cuatro Reyes se deplegaden los contenedores o food trucks de seis establecimientos, cinco de ellos con experiencia en ediciones anteriores, con una aportación de 1.000 euros por cada uno, hasta un total de 6.000 euros para las arcas municipales, y con una oferta en la que el producto burgalés tendría un papel destacado. El Ayuntamiento, en cambio, en sus nuevas bases abre la puerta a cualquier hostelero interesado que cumpla los requisitos y, dado que limita la instalación a cuatro food trucks, sortearía los puestos entre los solicitantes si se presentasen más.

Adicionalmente, sustituye la aportación económica que proponía la Federación por el pago de la tasa de ocupación de suelo público y tampoco incorpora el producto burgalés como criterio específico de adjudicación de las cuatro plazas.

Papeleo exprés

El margen para que la convocatoria funcione es muy estrecho, dado que las solicitudes sólo podrán presentarse hasta las 12.00 horas del martes 23 de junio y, si hay más aspirantes que autorizaciones disponibles, la adjudicación se resolverá por sorteo público ese mismo día, a las 14.00 horas, en la sala de la primera planta del Teatro Principal. Este procedimiento exprés permite al Ayuntamiento apurar sus opciones para mantener una oferta gastronómica en Cuatro Reyes, pero no se descarta la posibilidad de que la falta de tiempo, las obligaciones exigidas y el precedente del concurso desierto vuelvan a dejar sin candidatos a cumplir las condiciones municipales para este espacio de las fiestas.

Sin embargo, la voluntad municipal es de que salga adelante, tal y como aseguró esta semana la portavoz del PP,Andrea Ballesteros, quien aseguró que «se contará con ello y se hará» a la vez que anticipaba que «la prioridad actual es buscar soluciones viables para que la actividad salga adelante». La solución ha llegado en pleno fin de semana, lo que no es habitual, pero en unos parámetros que se alejan poco de los iniciales.

Barras en conciertos

A esa cuenta atrás se suma el concurso de las barras de los conciertos de San Pedro, cuya resolución también queda prevista para este martes. Las bases salieron a comienzos de junio para los escenarios de Santa Teresa y el parque del Hanga.

Los interesados disponían de diez días hábiles para presentar ofertas y la resolución está prevista para el 23 de junio, apenas unos días antes del inicio de los conciertos, con apenas unos días de margen para realizar los montajes necesarios; la contratación del personal, así como de los suministros; el adjudicatario tiene que hacerse cargo de la electricidad y de las bebidas que se servirán durante los conciertos. Las fiestas, igual que los conciertos, comienzan este año el 27 de junio. De ahí, lo ajustado del margen temporal.

El negocio está restringido a las fechas y horas de los conciertos, tanto en Santa Teresa como en el parque del Hangar. La programación contempla espectáculos en horario de 20.30 a 21.45, así como de 00.00 a 01.00 en el caso del escenario Céntrico. Mientras que en el Excéntrico las horas de apertura de las barras serán de 20.00 a 21.00, de 22.30 a finalización, así como de 21.30 a 22.30 o de 00.00 a 1.30 horas, en función de las actividades musicales comprometidas. Las barras que se monten deben configurarse como instalaciones portátiles desmontables y ajustadas a las dimensiones del espacio asignado, que no generen riesgos estructurales ni eléctricos para el público.