Sin ofertas para la propuesta gastronómica de Cuatro Reyes. El PP busca alternativas de urgencia

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Sin ofertas. La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, ha confirmado que el concurso para participar en la propuesta gastronómica de Cuatro Reyes de las próximas fiestas de San Pedro y San Pablo ha quedado desierto, al no haberse presentado ningún empresario de la hostelería interesado en la licitación. Lo ha hecho después de que el concejal de Festejos, César Barriada, asegurara ayer preguntado por este mismo asunto que sí había licitadores para los espacios gastronómicos previstos.

A pesar de este nuevo contratiempo, Ballesteros ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los burgaleses, asegurando de forma contundente que el equipo de Gobierno «ya está trabajando» en alternativas para garantizar que este espacio gastronómico se mantenga en el programa festivo. «Se contará con ello y se hará», aseguró la portavoz, señalando que «la prioridad actual es buscar soluciones viables para que la actividad salga adelante».

La edil avanzó que una de las posibles soluciones podría ser la misma utilizada para la celebración de las cinco sesiones de fuegos artificiales. El equipo de Gobierno lanzó el pasado lunes una invitación directa a participar a tres pirotécnicas después de que cuatro de las cinco sesiones quedarán desiertas.

Conciertos

Preguntada también por la programación de conciertos en el espacio, la popular ha confirmado que «habrá oferta musical» enmarcada de nuevo dentro del convenio que el Ayuntamiento mantiene con la compañía Pepsico. Aunque admitió que dicho acuerdo aún no se ha firmado, recordó que «esta situación no es extraordinaria, ya que en ediciones anteriores el documento se ha llegado a cerrar incluso a posteriori de la celebración de las fiestas», por lo que «la cita musical está totalmente garantizada», sentenció la portavoz del equipo de Gobierno.