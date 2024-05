Más de 3.250 firmas para un nuevo centro de Educación Especial en Miranda de Ebro

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento les respalda. Y todos los partidos políticos, sin excepción. Incluso la Dirección Provincial de Educación ha mostrado su «apoyo», según indican desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio La Charca, ante la necesidad de construir un nuevo centro de Educación Especial en Miranda de Ebro. De momento, la Junta de Castilla y León no parece estar por la labor pese a las reiteradas advertencias sobre la falta de espacio para los alumnos ubicados en la Unidad de Educación Especial. Ante dicha negativa, se han recogido más de 3.250 firmas que ya han sido remitidas a la consejera, Rocío Lucas.

Junto a las rúbricas, un escrito pone de manifiesto que esta unidad acoge actualmente a 16 alumnos a los que habría que sumar tres de Enseñanza Combinada y seis de Transición a la Vida Adulta (TVA) que han tenido que ser realojados «temporalmente» en el instituto Montes Obarenes pese a estar matriculados en La Charca. Una vez enviada la petición, la presidenta de la AMPA, Elena San Segundo, espera que «no haya silencio administrativo».

Recuerda San Segundo que el Ayuntamiento de Miranda estaría dispuesto a ceder una parcela de titularidad municipal para que el centro se construya. En su día se barajaron otras opciones, como un inmueble que resultaba «inviable» por su reducido espacio y por su estado de deterioro.

Teniendo en cuenta que la Junta no ve a priori necesario levantar un nuevo centro en la ciudad, la AMPA invita en su escrito a Lucas y a todo su equipo -inclusive la Dirección Provincial de Educación- para que vea in situ que la petición no es un capricho. De lo que se trata, apunta San Segundo, es de que «vea en qué situación estamos». No solo en lo que al alumnado se refiere, sino también en lo concerniente a los profesionales que trabajan allí. De hecho, sostiene que «tendría que haber más personal, pero no hay espacio físico». Hasta el punto de que «la enfermera tiene que compartir sala con la logopeda».

Toca esperar a que la Consejería de Educación se pronuncie, no queda otra. Después, en caso de silencio, «habrá que ver qué podemos hacer». De lo que no hay duda es de que las madres y padres de los alumnos con necesidades especiales de Miranda no piensan quedarse de brazos cruzados. Además, ponen los datos sobre la mesa para subrayar que «desde el inicio de la puesta en marcha de esta instalación han aumentado considerablemente las escolarizaciones».

Sin ir más lejos, el curso 2017-2018 arrancó con ocho estudiantes, uno de ellos dentro de Enseñanza Combinada. Ya en 2021, el centro acogía a 16 alumnos más otros seis de TVA. Ahora, con 25 en total, la AMPA ve cada vez más insostenible esta situación. Por eso insisten ante la Consejería en que estos «grandes luchadores» tienen «el mismo derecho de enseñanza educativa de calidad y de oportunidades para su máximo desarrollo».