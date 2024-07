El mejor regalo para Izhan: una ambulancia para viajar cómodo y seguro

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Es increíble que personas que no nos conocen de nada se hayan implicado de esta manera». Elena San Segundo no puede estar más agradecida. Su hijo Izhan, adolescente con parálisis cerebral y un grado de discapacidad del 99%, necesitaba un medio de transporte adecuado para sus habituales traslados sanitarios. La furgoneta familiar servía para lo justo porque no está adaptada y por eso Elena viajaba «lo menos posible». Afortunadamente, la solidaridad en cadena ha permitido que este joven de Miranda de Ebro pueda desplazarse a partir de ahora en una ambulancia totalmente equipada y con espacio más que suficiente para su silla de ruedas.

La entrega del vehículo, utilizado por Ambulancias Rodrigo y propiedad de HTGroup, ha tenido lugar este miércoles en el centro cívico Raimundo Porres. Sin embargo, la historia de este regalo viene de un poco más lejos. Hará cosa de un año, Elena se enteró a través de José Antonio Fernández de que iban a renovar la flota. Dadas sus características, preguntó si sería posible comprar una de esas ambulancias a un precio asequible.

José Antonio, que conoce a Izhan desde que coincidió con su hija en la guardería, quiso ir mucho más allá en su papel de intermediario. Como trabaja en Ambulancias Rodrigo, habló con sus jefes y acabó solicitando por escrito la donación del vehículo. Lo cuenta como si nada, restándose mérito porque se considera «una pequeña hormiguita que ha puesto un pequeño grano de arena». Y no duda en poner de manifiesto que su club motero, Bandidos MC, se implicó de lleno con la iniciativa como en tantas otras de carácter solidario que han llevado a cabo anteriormente.

«Ojalá pudiéramos entregar un vehículo cada día a un cualquier niño», reconoce José Antonio, «agradecido de corazón» a sus compañeros de Bandidos MC, de Ambulancias Rodrigo y a la empresa por la donación. «Para mí no ha sido nada, pero para ellos es mucho».

Aunque la Fundación HTGroup dio el visto bueno de primeras, la burocracia ha retrasado la entrega. Al final es lo de menos. Lo importante es que Izhan podrá gozar desde ya de una mayor autonomía. Su madre, entusiasmada, tiene claro dará buen uso a esta ambulancia ‘tuneada’. Y «no solo para ir a las terapias».

El cambio de una furgoneta a otra salta a la vista. La nueva, la que hasta hace no mucho se desplazaba de aquí para allá tras recibir avisos del 112, viene equipada con rampa, anclajes y un transformador eléctrico. «Es muy grande», confiesa Elena, «emocionada», mientras insiste en que «no me hubiera importado comprarla». No en vano, el obsequio vale su peso en oro. Sobre todo porque, el año pasado, los padres de Izhan se vieron obligados a realizar una reforma integral de su vivienda para adaptarla a las necesidades físicas del joven.

«En nuestro espíritu está poner siempre a las personas en el centro», subrayaba, desde Miranda, el presidente de la Fundación HTGroup, Guillermo Moya, mientras hacía hincapié en que «nuestro trabajo no es solo transportar personas, sino también acompañarlas, cuidarlas y apoyarlas en situaciones delicadas». Por otro lado, no dudó en destacar que «los grandes protagonistas son Izhan, su familia y los trabajadores de Ambulancias Rodrigo que han hecho posible esta donación».

«Volveremos a dar caña»

La cara más amable de los distintos eslabones en esta larga cadena solidaria contrasta con el «silencio administrativo» de la Junta de Castilla y León después de que el pasado mes de mayo la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio La Charca recogiese más 3.250 firmas para solicitar la construcción de un nuevo centro de Educación Especial en Miranda.

«No sabemos nada», lamenta Elena. Ni la AMPA ni la dirección han recibido respuesta, aunque la invitación a la consejera de Educación, Rocío Lucas, se mantiene. La falta de espacio y el aumento progresivo del número de alumnos en los últimos años genera un amplio malestar. También lo hizo en su día la ausencia de enfermera, una figura indispensable cuya contratación se aprobó en el último curso y «ha sido renovada para el siguiente». Sea como fuere, Elena advierte que a partir de septiembre «volveremos a dar caña» para que las reivindicación de las familias, que cuenta además con el respaldo de todos los grupos municipales, no caiga en saco roto.