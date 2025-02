Las entrañas de Lerma se reivindican como reclamo

Publicado por Laura Briones Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Las entrañas de Lerma, de sobra conocida por su belleza exterior, se reivindican también como reclamo. Avalan tal tirón los miles de visitantes que han recorrido en la última década el subsuelo de la Villa Ducal de la mano del Centro de Iniciativas Turísticas y su propuesta 'Descubre otro Lerma bajo tus pies'.

Regresa en 2025 esta cita con la historia más profunda del municipio y capital de la comarca el 8 de marzo. Durante siete sábados -hasta el 26 de abril, tras 'sortear' el de la Semana Santa- grupos de 50 personas se adentrarán en dos bodegas ancestrales y conocerán relatos históricos plagados de curiosidades, tales como la razón de que en Lerma las bodegas no se encuentren extramuros o el papel que jugaron los pasadizos que las conectan en la 'Francesada' al permitir a los guerrilleros del cura Merino conocer los próximos pasos del ejército napoleónico. "Al volver a sus dueños, estos se encontraron que el diseño no coincidía con el anterior y ahora hay edificios que tienen debajo bodegas que no les pertenecen", relata Claudio García, técnico del CIT y principal valedor de la actividad junto a su compañero Roberto Rodríguez.

Ambos presentaban la nueva edición -y van diez, pese a los 'parones' que supusieron la celebración de las Edades del Hombre en la localidad y la posterior pandemia- de una actividad que "siempre se llena" sin demasiado esfuerzo, pues "el boca a boca funciona", aseveraban en compañía de la diputada provincial Inmaculada Sierra y el presidente de la Ruta del Vino Arlanza, Miguel Ángel Rojo, que se deshizo en agradecimientos al CIT por su labor de promoción de los caldos de la zona.

Y es que el singular paseo se inicia a las 18 horas en el sótano del Ayuntamiento y culmina en el Parador Nacional, tras recorrer el pasadizo elevado del duque de Lerma, con una cata que cada sábado organiza una bodega diferente, todas de la Denominación de Origen Arlanza. La visita cuesta 7 euros y pese al éxito repetido de cada edición no se plantean extenderla en el calendario "para no quemarla" y que siga llenándose.

Este año, como novedad, el CIT de Lerma sorteará entre los participantes varias botellas de vino como agradecimiento por los diez años de respaldo.

García explicaba que la actividad nació en 2013, cuando estaba a punto de certificarse la Ruta del Vino Arlanza. Fue el año en que Burgos fue Capital Gastronómica y se celebraba además el bicentenario de la Guerra de la Independencia. "Decidimos aprovechar ese tirón y organizar una nueva actividad turística en la primavera", añadía, más que satisfecho con la respuesta.

Las entradas se pueden reservar con antelación vía correo electrónico (oficina@citlerma.com) o a través del teléfono 947177002.