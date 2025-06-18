Un vehículo se aproxima a una de las curvas que protagonizan el trazado de la N-623.TOMÁS ALONSO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Grupo Parlamentario Popular, con el voto en contra del PSOE, ha logrado hoy sacar adelante en la Comisión de Movilidad de las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley en defensa de las infraestructuras viarias de la provincia de Burgos, frente a la "evidente falta de inversión y mantenimiento por parte del Gobierno de España". La propuesta insta a la Junta a dirigirse al Ejecutivo central para reclamar el compromiso presupuestario necesario que permita revertir "la situación de abandono" que presentan numerosos tramos de la red de titularidad estatal.

“Burgos cuenta con casi 1.000 kilómetros de carreteras estatales, muchas de ellas en un estado lamentable. Desde el PP no vamos a quedarnos callados ante esta dejadez de funciones del Gobierno de Sánchez”, ha denunciado el procurador por Burgos Emilio Berzosa, quien ha defendido la iniciativa del GPP.

Berzosa ha detallado "la realidad que sufre" la provincia: carreteras como la N-623, con "tramos intransitables y un puente sobre el Ebro que apenas permite el cruce simultáneo de vehículo"s; la N-120, sin convertirse en la prometida A-12 y con "un firme en pésimas condiciones"; o la A-11 y A-73, que "acumulan años de retraso pese a ser fundamentales para la vertebración territorial". Todo ello, mientras la Dirección General de Carreteras "apenas ha destinado a Castilla y León 367 millones en los últimos presupuestos, una cifra muy alejada de los más de 1.800 millones anuales necesarios para evitar la descapitalización del patrimonio viario. Esta puede que sea la herencia de Ábalos”.

El procurador del PP indicó que “el estado de las carreteras no solo afecta a la movilidad, sino también a la seguridad, al bolsillo de los ciudadanos y a las oportunidades de desarrollo económico de nuestros pueblos”.

“Frente a esto, la Junta de Castilla y León sigue cumpliendo y en 2024 ha invertido más de 112 millones de euros en su red autonómica”. El GPP recuerda además que esta reivindicación ha sido respaldada por la propia Diputación de Burgos y por diversos colectivos sociales y económicos, cansados de la discriminación inversora del Gobierno de España con respecto a otras comunidades.

“El PSOE vuelve a fallarle a Burgos. No puede mirar para otro lado mientras nuestras infraestructuras se deterioran y Sánchez destina los fondos a territorios donde necesita contentar a sus socios políticos. Desde el Partido Popular exigimos el trato justo que esta provincia merece”, ha concluido Berzosa.