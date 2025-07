Salud mental y mucho arte en la Subida al San Millán

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

No se presentan a la prueba absoluta con la aspiración de ganar. Competir es lo de menos para los usuarios de la Asociación Pro Salud Mental de Burgos (Prosame) que se darán cita este domingo 6 de julio en Pradoluengo con motivo de la vigesimosegunda edición de la Subida al San Millán . Con ganas de participar y cruzar la línea de meta, saben que la marcha servirá para autoafirmarse mientras un euro de cada dorsal va destinado a la entidad.

«Para que se nos distinga, vamos a ir con unas camisetas rosas que hicimos para la final del campeonato de fútbol sala MEnTEGOLES, a finales de mayo en Valladolid, que volvimos a ganar», detalla Sergio de la Fuente, educador social de Prosame, mientras recuerda que también existe la posibilidad de realizar aportaciones a través de un Dorsal 0.

Siete usuarios y dos profesionales formarán parte del ‘equipo Prosame’ en la Subida al San Millán, concretamente en la modalidad de 10 kilómetros. Una vez acabadas las pruebas, se procederá a la habitual entrega de premios y, acto seguido, los organizadores entregarán un cheque a la presidenta de la asociación, María Jesús Murillo.

Desde el primer momento, De la Fuente trató de animar a los usuarios a participar. Sobre todo a quienes realizan, cada cierto tiempo, distintas etapas del Camino de Santiago. Por otro lado, la Subida es la excusa perfecta para visibilizar el talento pictórico de varios artistas en el seno de la entidad. ¿Cómo? Pues de la mejor manera posible: con una exposición abierta al público desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

Se barajó la iglesia o la plaza del pueblo, pero finalmente la muestra se ubicará en la sala de exposiciones del Ayuntamiento de Pradoluengo. Un enclave accesible y céntrico para que los participantes tengan la oportunidad de disfrutar de «un toque artístico que muchos no tenemos».

Los cuadros, precisa De la Fuente, se pondrán a la venta con el objetivo de recaudar más fondos a favor de Prosame. En paralelo, varios de los usuarios inscritos en la marcha 10K expondrán dibujos suyos. Sin idea de venderlos, aunque «si alguien los quiere comprar bienvenido sea».

Con las inscripciones cerradas desde finales de junio, la Subida al San Millán acoge además la decimonovena Copa de Castilla y León de Carreras en Línea Absoluta (4º Prueba). En total, la cita consta de cinco recorridos adaptados a diferentes perfiles, desde deportistas profesionales hasta menores de edad.

La prueba de mayor envergadura será la de 31K, cuyo transcurso muestra la cara norte de la Sierra de la Demanda, fundamentalmente, por Pradoluengo y Santa Cruz del Valle Urbión, previa conquista del pico San Millán.

Más accesible, aunque con un desnivel de 1.140 metros, la 20K tiene una duración prevista de tres horas. Su intensidad es media al igual que la de 10K, con un desnivel bastante menor (550 metros) pero con una altura máxima de 1.330 metros en la zona de Vagadia. Esta modalidad, inicialmente dirigida a corredores juveniles, está abierta a personas de cualquier edad.

Por la hermosa e histórica Senda de los Batanes discurrirá la prueba 6K, específicamente diseñada para deportistas de 13 y 14 años. Con dos horas previstas de duración, la altura máxima es de 1.190 metros y presenta un nivel de dificultad bajo.

Finalmente, la modalidad Andarines comprende un trayecto de 15,6 kilómetros y un desnivel (positivo y negativo) de 1.100 metros. El único requisito para participar es tener más de 18 años. El recorrido, en principio, dura alrededor de cinco horas.

Se avecina, como cada año, una jornada de convivencia deportiva con un marcado cariz solidario. En esta ocasión a beneficio de Prosame, que no ha dudado en aportar su granito de arena para que los usuarios no se limiten únicamente a participar en la marcha. Porque de lo que se trata, a fin de cuentas, es de mostrar a todo el mundo que los problemas de salud mental no impiden desarrollar el talento que cada uno alberga. Y en esta asociación, queda claro, hay arte para dar y tomar.