Muere un ciclista en Burgos tras sufrir una caída

Segunda víctima mortal en las carreteras de la provincia de Burgos en esta jornada. Un ciclista de 52 años moría a primera hora de esta mañana tras sufrir una caída tras sufrir un infarto.

El centro de operaciones del 1-1-2 recibía una llamada a las 9.19 horas avisaba de la caída de un ciclista en el kilómetro 10 de la carretera BU-622, a la salida de Mansilla de Burgos, término municipal de Valle de Santibáñez.

El centro de operaciones del 1-1-2 avisaba del accidente a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud Burgos Rural Norte. En el lugar, los sanitarios confirmaron el fallecimiento de 52 años.