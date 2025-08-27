La música de cámara se colará en estos 7 pueblos burgaleses de la comarca del Arlanza

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Acercar la música a las zonas rurales y poner en valor el patrimonio histórico y artístico de la comarca del Arlanza. Ese es el objetivo de la segunda edición del ciclo de conciertos de cámara ‘Soledad Sonora’. La cita cultural tendrá un escenario de excepción: Las iglesias de Mahamud, Presencio, Tejada, Palazuelos de Muñó, Villoviado y Tordómar .

«La iniciativa se extenderá a lo largo de septiembre y octubre con un total de siete conciertos, seis de ellos en templos parroquiales y uno en el Parador de Lerma», apuntó la gerente de Adecoar, Cristina Merino, quien señaló que la propuesta «quiere tener un impacto más allá de lo musical», ya que «busca dinamizar el territorio e implicar al tejido asociativo local».

Precisamente por eso, asociaciones y entidades de la comarca desarrollarán actividades paralelas que irán «desde acciones de divulgación cultural hasta degustaciones de vinos de la Denominación de Origen Arlanza», añadió.

‘Soledad sonora’ contará con la participación de reconocidos artistas nacionales e internacionales que «interpretarán piezas con instrumentos como la guitarra, el violín, la flauta, la viola da gamba, el violonchelo o el clavecín», avanzó Merino.

Así, la programación arrancará el 6 de septiembre en Mahamud con la soprano Svetla Krasteva acompañada al piano por Diego Crespo, y continuará el 13 en Presencio con Alejandro Marías (viola da gamba) y Jordan Fumadó (clavecín). El 21 de septiembre será el turno de Luis Meireles (flauta) y M. José Souza-Guedes (piano) en Tejada, mientras que una semana después, el 28, Vicente Cueva (violín) y Eduardo Frías (piano) actuarán en Palazuelos de Muñó. El Parador de Lerma se sumará el 27 de septiembre con el concierto de Álvaro Huertas (violonchelo) y Diego Crespo (clave).

Ya durante el mes de octubre, el día 4 Villoviado recibirá a Antonio Arias Gago (flauta) junto a Crespo al piano, y el ciclo se cerrará el 18 en Tordómar con un concierto de José Hernández Pastor que incluirá el estreno mundial del Canto de la Sibila contenido en el Smargado de Florencio de Valeránica.

«El Canto de la Sibila es un drama litúrgico profético de origen altomedieval que anunciaba el Juicio Final, y fue uno de los elementos más destacados de la liturgia navideña en la Península Ibérica durante siglos. Por algún motivo, de los muchos dramas litúrgicos que surgieron en el ámbito cristiano, este canto en concreto nunca desapareció, antes bien se consolidó en el fervor popular en diferentes regiones españolas. La sibila era un personaje de la tradición griega, sacerdotisa o profetisa que podía predecir el futuro. La tradición cristiana adoptó esta figura y sitúa a la Sibila de Eritrea prediciendo el juicio final a los fieles, probablemente con fines didáctico.

A la finalización de cada concierto, se realizará una degustación de vino de la Denominación de Origen Arlanza, guiada por el Consejo Regulador, y con la participación de diferentes bodegas en cada evento. Las entradas, con un precio de ocho euros, están disponibles a través del servicio Tele Entradas y también podrán adquirirse en taquilla antes de cada actuación en las propias iglesias.

Organizado por Adecoar y financiado gracias al Programa de Desarrollo Rural Leader cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial, el Arzobispado de Burgos, la Denominación de Origen Arlanza y la Asociación Tierras del Cura Merino, busca «consolidarse como una propuesta cultural de referencia en la comarca, poniendo en valor nuestro patrimonio histórico y artístico a través de la música de cámara, y acercando la cultura de calidad a la población del medio rural», subrayó Merino.