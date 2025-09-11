«El centro de recepción de Clunia arrastra ya tal retraso que nunca va a poder ser ejemplo de buena gestión»

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, en el Debate sobre el Estado de la Provincia.SANTI OTERO

Mucho ha llovido desde que el centro de recepción de visitantes de Clunia emergió como uno de los grandes proyectos de la Diputación. Una intervención ambiciosa, anunciada a bombo y platillo hace casi una década y con la previsión inicial de abrir sus puertas en 2018. Sin embargo, el abandono de la empresa adjudicataria removió los plazos y la inauguración del complejo tuvo que esperar mucho más de lo deseado.

Aprovechando la celebración del Debate sobre el Estado de la Provincia, el presidente de la Diputación, Borja Suárez, realizó este jueves un ejercicio de autocrítica al sacar a colación este proyecto. «El centro de recepción de visitantes de Clunia arrastra ya tal retraso que nunca va a poder ser ejemplo de buena gestión», admitió para, acto seguido, reivindicar que «sí puede ser ejemplo de buen equipamiento».

Sin ocultar su satisfacción tras constatarse que el proyecto encara por fin su «fase final», Suárez aludió a los «condicionantes ecológicos y de protección arqueológica» que dilataron su desarrollo. No obstante, confía en que el centro «traiga riqueza a la zona y duplique las visitas al yacimiento».

Respecto a Valpuesta y las inversiones ejecutadas para encumbrar la localidad como cuna del castellano, el presidente provincial señaló que «ya hemos cumplido» al dinamizar su entorno y mejorar sus accesos.