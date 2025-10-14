Este es el pequeño pueblo de Burgos rinde homenaje a la manzana que conquista los paladares vascos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Burgos tiene su propia manzana. Los árboles enraízan en un terreno ubicado entre los 600 y 900 metros de altitud, lo que permite que el fruto tenga unas "características especiales de acidez y dulzor". Se trata de la manzana reineta del Valle de las Caderechas que cuenta con 14 productores bajo la marca de garantía.

Este año la producción, tras seis años de malas cosechas, ha sido un buen año. "Por fin tenemos una buena campaña, llevábamos cinco o seis años que habían sido malas o habían ido bien por arriba, pero mal por abajo, este año ha sido una buena campaña en toda la zona", resaltó el presidente de la Asociación de Productores y Comerciantes del Valle de las Caderechas, Juan José Gandía. Calculan que, aunque aún se están recolectando manzanas, se podrían alcanzar los 300.000 kilos, aunque no todo se certifica con la etiqueta de la marca de garantía. "Veremos a ver de esa cantidad lo que se puede certificar porque algunas no pasan y se van a zumo o a sidra, pero estamos en los mejores datos de los últimos años", sostuvo el productor.

Un producto que cada vez es más demandado en los mercados de la provincia de Burgos, pero que ya destina el 40% de la producción al País Vasco. En Cantabrana celebran este domingo la Feria que pretende promocionar más allá la manzana reineta 'made in Burgos'. "Es uno de los eventos más importantes que organizamos en el municipio con el que queremos poner en valor el mundo rural y la cultura rural", señaló la alcaldesa de Cantabrana, Consuelo García.

Las mil y una versiones de la manzana

La XIV edición de la Feria de la Manzana Reineta del Valle de las Caderechas permitirá que en Cantabrana se muestren las mil y una versiones de este fruto otoñal. Este año se dispondrán nueve puestos de los productores de marca de garantía. Junto a ellos, otros 24 stands mostrarán los productos agroalimentarios tradicionales de la región y de comunidades limítrofes. Allí habrán elaboradores de pan, queso, legumbres, miel, mermeladas, repostería y tres nuevos participantes.

Este año se estrena un productor de miel de Briviesca, otro artesano de empanadas y aceitunas y quien elabora vinagres de manzana y jaleas ecológicos. "Vienen productores de toda la zona y de las comunidades limítrofes como País Vasco, Rioja y Cantabria", señaló. Este año, además, se busca mostrar no solo la producción hortofrutícola de la zona sino, también, la cultura que se desarrolla en el medio rural. "Como novedad este año tendremos un escaparate cultural para poner en valor a los escritores y artistas de la zona, contaremos con la obra de escritores que han elaborado libros sobre Cantabrana y el Valle de las Caderechas y una exposición de las esculturas de Félix Bárcena", remarcó la alcaldesa de la localidad.

La feria arrancará el próximo domingo a las 10 de la mañana y se mantendrá abierto hasta las 15 horas con actividades relacionadas con la manzana como la elaboración de zumo o talleres para los más pequeños. Una iniciativa que "implica a todo el pueblo, sin los vecinos y sin la Asociación Cultural 'Las Olmas' todo esto sería imposible llevarlo a cabo", expuso la edil

El 40% se va al País Vasco

Para la Asociación de Productores y Comerciantes del Valle de las Caderechas esta labor de promoción es fundamental para seguir creciendo. "Este tipo de ferias y fiestas gastronómicas, sin la ayuda de la Diputación Provincial de Burgos y Burgos Alimentan, no serían posibles y son las que más nos ayudan en la promoción tanto de la cereza como de la manzana", señaló Gandía.

Un impulso que ya han notado los productores de la zona con la cereza. "Hace dos años empezamos a ir con la cereza a Bilbao y hoy es la mejor plaza en venta después de Burgos para la cereza", señaló. Lo mismo sucede con la manzana, aunque a una escala en la que quieren crecer. El 40% de la producción de esta manzana en sus dos versiones, la blanca y la gris.

"Nuestro mercado principal sigue siendo Burgos, empezamos con la promoción hace 25 años y es una gozada que la gente ya te la pide, pero también al País Vasco va una gran parte de nuestra producción y algo se va también a Madrid y a Valladolid", señaló.

Aumentar el consumo de un producto tan específico y Kilómetro cero en la misma provincia es el objetivo de Burgos Alimenta. "Nuestra labor es dar a conocer nuestros productos, primero, en nuestra propia provincia, apostamos fuertemente por la cereza en los últimos años y creo que ha ido muy bien, y lo mismo haremos con la manzana apostando por el consumo Kilómetro cero", señaló el diputado coordinador de Burgos Alimenta, Javier Arroyo.

El reto, en la producción de manzana reineta de Valle de las Caderechas, no solo es ampliar mercado. Es mantener producción y productores. La asociación engloba a un total de 26 socios. "Es cierto que nos mantenemos estables, hay quien se ha jubilado, pero han venido nuevos, ahora sumar gente más joven es complicado porque el medio rural se está quedando abandonado y es complicado", señaló Juan José Gandía.