Diputación aspira a crear un órgano de gestión del agua de los pueblos de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Burgos espera gestionar en un solo organismo todo lo relacionado con el suministro del agua a los municipios de Burgos. El objetivo será «reunir a pueblos grandes y pequeños en un organismo de gestión para que el alcalde no tenga el problema del agua siempre en la cabeza», señaló el presidente de la Diputación Provincial de Burgos, Borja Suárez. No es un objetivo a corto plazo, pero «es un anhelo que todo el territorio tenga las mismas oportunidades de tratamiento, gestión y acceso al agua».

La situación en la provincia no es la misma porque, según Suárez, hay términos municipales que no tienen suficiente abastecimiento del agua que pone en jaque proyectos industriales, otros no pueden controlar el suministro, el precio es diferente entre zonas... Un órgano gestor común permitiría que todos los municipios tuvieran un mismo punto de referencia para el acceso al agua, la gestión, el abastecimiento, el saneamiento y la depuración.

Para lograrlo, aseguraba el presidente de la institución provincial, hay que dar pasos previos. En esa línea se engloba el plan de ‘Digitalización y control de la calidad del agua y volúmenes almacenados y consumidos de depósitos principales de cada municipio y vertidos principales de cada uno’ que se financia con la segunda convocatoria den concurrencia competitiva de Proyectos de Mejora de la Eficiencia del Ciclo Urbano del Agua en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Se trata del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua que resume 24 acciones a desarrollar en 37 localidades de la provincia de Burgos con más de 500 habitantes. La iniciativa beneficia a 46.800 habitantes y supone una inversión total de 7,6 millones de euros hasta junio de 2026. De las 24 medidas desarrolladas en el Plan, el 90% ya están en marcha y solo queda por arrancar burocráticamente el 2% del proyecto. En concreto, el 39% de las intervenciones están adjudicadas o en ejecución y el 59% en licitación. Un proyecto que «supone un reto de gestión porque es un desafío hacerlo en los tiempos que marca la convocatoria», señaló Borja Suárez.

¿Y en los pueblos más pequeños?

La Diputación Provincial de Burgos intentó alcanzar un proyecto europeo similar para la red de aguas de los municipios con menos de 500 años. No se obtuvo el mismo éxito.

Aún así, Suárez apunta que se podrá desarrollar una moderna red de abastecimiento de agua en estas localidades puesto que «estamos en un proyecto con Somacyl y la Junta de Castilla y León que alcanza nueve millones que, de manera indirecta, van a llegar y el 100% lo alcanzará la Diputación en cuanto a redes y abastecimiento», remarcó.

No es un plan como el establecido en el PERTE para ayuntamientos de más de 500 habitantes pero mejora la gestión del agua. El objetivo es el de crear nuevos abastecimientos colectivos, se diseñará un sistema adecuado de gestión.