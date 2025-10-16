La Diputación de Burgos moviliza el 90% del proyecto de modernización y gestión del agua

Imagen de la rueda de prensa de valoración de la ejecución del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua en Diputación Provincial de Burgos.TOMAS ALONSO

La Diputación Provincial de Burgos hace balance de la ejecución del plan de eficiencia del ciclo urbano del agua en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua) en 37 municipios con más de 500 habitantes de la provincia de Burgos. El proyecto supone "un reto de gestión porque es un desafío hacerlo en los tiempos que marca la convocatoria", señaló el presidente de la Diputación Provincia de Burgos, Borja Suárez.

Acompañado por el diputado Responsable Aguas, Agricultura, Ganadería y Montes, Manuel Villanueva López, ha hecho balance del primer año de vida del proyecto que desarrolla un "24 actuaciones, divididas en bloques de planificación y gestión que busca modernizar la gestión del agua, adaptarla a la agenda europea y que sitúa a la provincia de Burgos a la cabeza de las administraciones más sensibles en la gestión del agua", remarcó Suárez.

El proyecto organiza esos 24 puntos en torno a la planificación hidrológica, las auditorías energéticas, la digitalización, con el reto más ambicioso de captación de datos y sensorización, y el transporte, comunicación, almacenamiento y desarrollo de una plataforma de gestión y análisis de datos.

El equipo técnico de cuatro departamentos de la Diputación Provincial de Burgos ha logrado movilizar el 90% del proyecto del agua donde el 39% de las intervenciones están adjudicadas o en ejecución, el 59% está en proceso de licitación y queda por iniciar el proceso burocrático en un 2% de la actuación.