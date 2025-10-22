¿Un millón de euros para pagar a los alcaldes pedáneos de los pueblos de Burgos?

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

A mediados de diciembre, el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, planteó una medida pionera en España: reservar fondos públicos para que los alcaldes de los municipios de menos de 20.000 habitantes que no perciben retribución alguna puedan cobrar un sueldo. Dicho y hecho, el anteproyecto presupuestario recientemente presentado por el equipo de Gobierno incluye una partida de un millón de euros para tal fin. Y el PSOE, que lo ve con buenos ojos, pretende ir más allá incluso.

Con una batería de enmiendas bajo el brazo, la portavoz provincial del grupo socialista, Nuria Barrio, defendió este miércoles la necesidad de doblar dicha partida para incorporar a las entidades locales menores. De esta forma, los alcaldes pedáneos también percibirían un salario por el trabajo desempeñado.

Si el Partido Popular de Suárez diese el visto bueno a la propuesta, el siguiente paso sería «pedir informes jurídicos para ver cómo se puede canalizar esta ayuda». En cualquier caso, a Barrio le parece de justicia que también se recompense, de manera equitativa, a quienes defienden los intereses de las pedanías.

Negociación en marcha

«Ningún compromiso», de momento, por parte del equipo de Gobierno después de mantener una primera toma de contacto con el PSOE para analizar sus enmiendas al presupuesto de 2026. Aun así, Barrio percibe «receptividad» y espera que todas las propuestas de su grupo se tengan en cuenta. De eso dependerá, obviamente, si el principal partido de la oposición respalda las cuentas, se abstiene o vota en contra.

Aparte de ese millón de euros para los regidores pedáneos, los socialistas reclaman una partida de 2,4 millones de euros para Planes Provinciales. De esta forma, la convocatoria bienal para el presente ejercicio y el siguiente ascendería a 54 millones. En cuanto a los Planes de Empleo, el PSOE rechaza el recorte de 300.000 euros planteado por el Ejecutivo y solicita que se mantenga la partida de 2024, dotada con 1,9 millones.

Dentro del apartado de infraestructuras, los socialistas sugieren el desarrollo de un Plan de Ruinas con el fin de paliar el «serio problema» que atraviesan muchos ayuntamientos a la hora de llevar a cabo ejecuciones subsidiarias cuando no queda más remedio que demoler y desescombrar un inmueble por su mal estado. Lo ideal, por lo tanto, sería buscar una «fórmula de financiación» para que las entidades locales puedan afrontar estos procedimientos en caso de ser necesario.

Aunque de pasada, la lucha contra la despoblación también entra en juego. Sobre todo a través del proyecto Viviendas de Alquiler Rural (VAR) impulsado por la Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), que actualmente dispone de una treintena de inmuebles de titularidad pública susceptibles de ser reformados. Así pues, el PSOE plantea la opción de suscribir un convenio con la Junta de Castilla y León para «dotar de recursos a los ayuntamientos».

También en materia de infraestructuras, Barrio avanzó que su grupo pedirá una partida de 130.000 euros para la redacción del proyecto de abastecimiento de agua en la comarca de Odra-Pisuerga, con «localidades como Grijalba que llevan más de 14 años sin agua potable». En paralelo, los socialistas ven indispensable adecuar la carretera BU-P-1102, entre Aranda de Duero y Sotillo de la Ribera, incluyendo además un carril bici. La primera fase, tal y como se recoge en su propuesta, rondaría los 800.000 euros.

Era de esperar una reivindicación en forma de enmienda para dotar de más recursos a los parques de bomberos. Bajo este paraguas, el PSOE aboga por incorporar 100.000 euros para la compra de un camión que preste servicio en Roa. En paralelo, urge la convocatoria de 10 plazas para reforzar la plantilla y se plantea una subvención nominativa a favor de la Asociación Forestal de Burgos valorada en 25.000 euros.

Por último, los socialistas apuestan por reforzar la cultura aumentando en 90.000 euros las subvenciones que reciben los ayuntamientos hasta alcanzar los 660.000 euros, máxime cuando «105 proyectos se quedaron fuera este año». Asimismo, tampoco pasan por alto que el proyecto Orígenes del Castellano haya pasado de 147.000 a 0 euros, de ahí que se proponga mantener la misma partida que en años anteriores.

Una vez presentadas las enmiendas, toca esperar a que el PP se pronuncie al respecto. Lo lógico, según Barrio, sería «reducir alguna partida». Por ejemplo, del Plan de Carreteras o de contratos externalizados. No obstante, cree que la Diputación también puede jugar la «baza» crediticia a través del préstamo -duramente criticado por el grupo socialista en su momento- de 33 millones de euros solicitado el año pasado. Sea como fuere, el PSOE defiende lo «razonable» de sus peticiones y la importancia de «dar más facilidades a los ayuntamientos» en 2026.