El PSOE propone que el Ayuntamiento de Burgos y la Junta financien el futuro complejo de Fuentes Blancas

De cara al pleno de la Diputación de Burgos que se celebra este viernes, el PSOE defenderá una proposición relacionada con el futuro pabellón multiusos de Fuentes Blancas. Un proyecto sumamente ambicioso cuyo presupuesto base de licitación supera los 17 millones de euros y que, a juicio de los socialistas, debiera haberse ubicado en un municipio de menos de 20.000 habitantes.

Teniendo en cuenta que el complejo se asentará sí o sí en la capital, la portavoz provincial del PSOE, Nuria Barrio, considera que el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León podrían poner su granito de arena. En base a ello, su formación propondrá que ambas administraciones cofinancien la construcción del pabellón aportando cada una un tercio de su coste.

Para Barrio, la petición se fundamenta en dos aspectos de peso. Por un lado, la inversión contemplada por el equipo de Gobierno resulta «astronómica» y podría «comprometer» en gran medida los presupuestos de los próximos ejercicios. Por otro, el presidente de la Diputación, Borja Suárez, ya ha mostrado su disposición a colaborar en la construcción del nuevo Mercado Norte. Por lo tanto, la alcaldesa, Cristina Ayala, debería «hacer lo mismo» mientras la Junta da el «do de pecho».

A mayores, el grupo socialista buscará un acuerdo declarativo dentro de la Corporación para exigir el «alto el fuego inmediato» en Palestina y el «acceso pleno de la población a la ayuda humanitaria». En esta condena del genocidio que está cometiendo el Estado de Israel, también se incluye un rechazo expreso a los «actos terroristas de Hamás».