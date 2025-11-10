Hernando respalda a los sindicatos en pedir que sigan los dos talleres de Renfe en Miranda

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La alcaldesa de Miranda, Aitiana Hernando, y el resto de partidos que forman el equipo de Gobierno, PSOE e IU-Podemos, han respaldado la petición de los sindicatos de que se mantengan los dos talleres de Renfe, después de que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible confirmara que cerrará el próximo año el cierre del taller de Remolcado y trasladar el trabajo al de Motor.

El equipo de Gobierno se reunió ayer con el comité de empresa. Sus representantes señalaron que el pase del personal del taller de remolcado al taller de motor supondría la pérdida del personal subcontratado, además de bloquear la cobertura de puestos por movilidad geográfica, así como que la carga de trabajo del Taller Motor no es suficiente para absorber a esta plantilla.

El comité rechaza la justificación del cierre en que haya menos circulación de mercancías, por lo que disminuye el mantenimiento al recordar que hay carga de trabajo en el sector privado. Los representantes de los trabajadores también pusieron de manifiesto «las malas condiciones de trabajo, la pérdida constante de plazas y personal y la falta de una apuesta seria por evitar que mercancías pierda peso».

La inversión de 5,27 millones en las instalaciones de Motor anunciada por el Gobierno es «insuficiente» para el comité de empresa, ya que el gran nudo ferroviario que Miranda sigue siendo y solicitaron una mayor inversión (ya que se van a invertir 1.000 millones de euros a nivel nacional) que permita a esta plaza ferroviaria prepararse para la liberalización de 2032. El equipo de Gobierno se mostróa favor del mantenimiento de los dos talleres: remolcado y motor, y apoyó las peticiones del comité de empresa, entre las que también han incluido que se les informe con precisión y de manera clara y detallada sobre proyectos de futuro en Miranda.