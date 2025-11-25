Renfe recurre a las «amenazas indirectas» para reprimir las protestas en Miranda

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

La movilización activa de los trabajadores contra el cierre del taller de Remolcado de Miranda de Ebro no ha sentado nada bien en el seno de Renfe. Tampoco la «unidad de acción» por parte de los sindicatos, que reman en la misma dirección, dejando a un lado sus respectivas siglas, cada vez que se celebra una concentración o acto de protesta.

Hasta tal punto ha llegado el conflicto, con una manifestación convocada para este miércoles que se prevé multitudinaria, que la empresa pública ha empezado a tomar medidas contra la plantilla. A base de «amenazas indirectas», tal y como denuncia el representante de Comisiones Obreras, Rubén Cabezón, porque «les molestan las concentraciones».

De manera velada, según relata, Renfe trata de presionar a los trabajadores para que cejen en su empeño. Por ejemplo, «descontando minutos por acudir a las movilizaciones y asambleas a la hora del bocadillo». O «negando la asistencia a cursos de formación» cuando siempre ha sido algo «habitual y rutinario».

«Defraudados», los operarios del taller de Remolcado tampoco entienden que se les haya rechazado el calendario de vacaciones del próximo año cuando teóricamente debía estar «firmado en octubre». Y eso que tenían el visto bueno de la jefatura. Sin embargo, la negativa viene de más arriba. Concretamente, de «Recursos Humanos a nivel central».

Mientras, la comunicación con Renfe brilla por su ausencia. Desde que se anunció la decisión adoptada por el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente a finales de octubre, la «imposición unilateral» prevalece y «no se quieren reunir con nosotros». Nada que ver con la «buena recepción de todo el espectro político y asociativo de Miranda», que se ha volcado con la plantilla para «defender nuestros puestos de trabajo».

Sobre el comunicado que la propia Renfe emitió el 31 de octubre garantizando el empleo y la carga de trabajo en la base de Mantenimiento una vez baje la persiana en remolcado, CCOO lo desmiente. Ante tal escenario, apunta Cabezón, solo tendrían asegurada su continuidad los operarios con plaza indefinida en Miranda. El resto, posiblemente, se vean «obligados a participar en un proceso de movilidad geográfica».

No se olvidan tampoco los sindicatos de los empleados de las tres subcontratas (Transervice, Logirail y Clece) que prestan servicio en el taller. 15 en total después de que a una trabajadora no se le renovase el contrato recientemente.

Lo curioso del asunto, aparte de que «no dicen abiertamente que cierran», es que Transportes pretenda ubicar allí el Centro de Competencias Digitales (CCD) que actualmente se encuentra en el polígono de Bayas. A este respecto, los sindicatos se muestran plenamente convencidos de que la principal pretensión es justificar sus planes ante la opinión pública.

Dadas las circunstancias, tanto CCOO como el resto de organizaciones tiene claro que todavía queda «mucha lucha que dar». De cara a la manifestación de mañana, que partirá a las 18:30 horas desde la estación de ferrocarril hasta la plaza de España, Cabezón confía en que sirva para «presionar a la empresa para que dé la cara y se siente a hablar con los trabajadores».

Lo único que piden es una «solución». Y que se tengan en cuenta propuestas que ya se han puesto sobre la mesa como destinar el taller a «reparación de material remolcado de empresas privadas». Por ahora, la vía del diálogo permanece cerrada y desde Comisiones no se puede descartar la huelga, «uno de los medios con los que contamos» si la situación continúa estancada.