Villegas, capital de la caza: El campeón defiende el título en su pueblo

Ricardo Ramos, el vigente campeón de España, junto a los responsables de la Diputación y el alcalde de su pueblo.ECB

La localidad burgalesa de Villegas será este sábado 6 de diciembre el escenario de la final del 56º Campeonato de España de Caza Menor con Perro, la prueba más emblemática del calendario de la Real Federación Española de Caza (RFEC).

Durante su intervención en la presentación oficial del campeonato en la sede de la Diputación de Burgos, su presidente, Borja Suárez, destacó el valor estratégico de volver a situar a la provincia como sede de una final nacional y subrayó “el peso social, económico y medioambiental de la caza en nuestra provincia”, al tiempo que agradeció a la Federación “su confianza al elegir una vez más Burgos como sede de un campeonato tan relevante”.

Desde la organización, el presidente de la RFEC, Josep Escandell, puso el acento en el impacto directo que generará la competición, puesto que más de 500 personas se desplazarán hasta la zona entre participantes, jueces, acompañantes y público. “Supondrá un impulso económico directo para Villegas y para toda la comarca, además de reforzar el valor del medio rural y del patrimonio cinegético burgalés”, señaló el presidente federativo.

El responsable del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de la Diputación de Burgos, Ángel Carretón, y alcalde de Villadiego, que fue sede del campeonato el año pasado, expresó su satisfacción por acoger una cita de estas características y resaltó las cualidades del terreno donde se disputará una prueba en la que, afirmó, “la gran protagonista por su bravura y dificultad será, un año más, la perdiz roja salvaje”.

La final contará con 28 participantes, ya que a los 24 clasificados tras las semifinales disputadas en Cuenca, se suman el vigente campeón, el burgalés Ricardo Ramos, y los representantes de Canarias, Baleares y Ceuta.

El programa se pondrá en marcha el viernes 5 de diciembre con una reunión informativa para cazadores y jueces en el Ayuntamiento de Villegas, seguida de la presentación oficial, la entrega de dorsales y una cena de hermandad. La competición comenzará a las 8:30 del sábado, tras la concentración previa en la plaza del Ayuntamiento. Está previsto que concluya a las 14:30 y que, posteriormente, se celebre la entrega de trofeos en el salón de actos del municipio.

La presentación oficial tuvo lugar en la sede de la Diputación de Burgos, con la participación de representantes institucionales y del ámbito cinegético, entre los que figuraban el alcalde de Villegas, José Antonio Ramos; el actual campeón de España, Ricardo Ramos, natural del municipio, y el delegado provincial de Fedecazacyl, Juan Carlos Gutiérrez.