Dos heridos en Miranda tras un accidente de tráfico y un atropello.

Dos hombres han resultado heridos en Miranda de Ebro a lo largo de las últimas horas a consecuencia de dos siniestros viales en diferentes puntos de la ciudad.

El primer accidente se produjo este lunes, en torno a las 22:22 horas, en el número 15 de la carretera de Bilbao. Según detalla el 112, un motorista de 40 años sufrió una caída e inmediatamente se solicitó asistencia médica. Con la Policía Nacional y Local sobre aviso, Emergencias Sanitarias del Sacyl envió una ambulancia para atender y trasladar al varón al hospital Santiago Apóstol.

Ya a las 8:12 horas, varias llamadas en la sala de operaciones del 112 alertaban de un atropello en la intersección de la Ronda del Ferrocarril con la calle Logroño. De acuerdo a la información proporcionada, el herido, de 45 años, se encontraba tendido en el suelo inconsciente.

Aparte de informar de lo sucedido a la Policía, se contactó con el Sacyl. Según confirman desde el 112, el herido recuperó la consciencia antes de ser evacuado al hospital.