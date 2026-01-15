Localizan a un conductor fugado en Burgos tras provocar un accidente en la A-1

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Burgos ha identificado, localizado y puesto a disposición judicial a un hombre, de 43 años edad, que se dio a la fuga el pasado 1 de enero tras verse inmerso en un siniestro vial que él mismo provocó y en el que ni siquiera se detuvo para interesarse por las personas afectadas e identificarse.

Los hechos ocurrieron en la A-1, a la altura de Villalmanzo en sentido creciente, a las 15:30 horas. El siniestro, según fuentes de la Benemérita, se produjo en el transcurso de una maniobra de adelantamiento.

Una furgoneta adelantaba a un turismo y cuando ambos automóviles se encontraban prácticamente en paralelo, la furgoneta se desplazó hacia el carril derecho, supuestamente con la intención de finalizar la maniobra y reincorporarse a su carril. En ese instante, según la información recopilada por la Guardia Civil, golpeó lateralmente al vehículo adelantado hasta en dos ocasiones.

A consecuencia de ambos golpes, el vehículo se salió de la vía. Sin embargo, el presunto infractor continuó viaje como si nada. Mientras tanto, dentro del vehículo una pasajera resultaba herida leve, siendo evacuada a un centro hospitalario, mientras el resto de ocupantes salían ilesos. Por otro lado, tanto la furgoneta como el turismo sufrieron daños de diversa consideración.

El Equipo de Investigación de Siniestros instruyó diligencias para esclarecer las circunstancias que rodearon al accidente y las causas que motivaron el mismo. Para ello, contaron con el apoyo del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, que se centró en la identificación y localización del paradero del conductor y vehículo huidos.

Como resultado de las indagaciones desarrolladas, los agentes pudieron identificar, localizar y poner al presunto autor de los hechos a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma.