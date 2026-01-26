La Diputación de Burgos destaca la truficultura como motor de empleo, innovación y desarrollo rural

Representantes de la Diputación de Burgos, durante su visita a la plantación de trufa negra de IDForest en Tórtoles de Esgueva.ECB

El presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, y la vicepresidenta de la Institución Provincial, Inmacualda Sierra, han conocido sobre el terreno la plantación de trufa negra ubicada en Tórtoles de Esgueva, la mayor de Castilla y León, propiedad de la empresa IDForest. Se trata de un proyecto de referencia internacional tanto por su capacidad productiva como por su apuesta decidida por la investigación, la sostenibilidad y la generación de oportunidades en el medio rural.

Según destaca la propia administración en el comunicado difundido tras la visita, España es el mayor productor de trufa negra del mundo y la plantación de Tórtoles de Esgueva ocupa una posición destacada en este liderazgo. "Las trufas que se producen en estas parcelas, cultivadas en régimen ecológico y favorecidas por unas condiciones de suelo y clima singulares, se exportan a una decena de países y se consumen en mercados tan exigentes como Australia, Dubái, Francia o Italia, consolidando a Burgos como un referente en la producción de uno de los alimentos más apreciados y valiosos del mundo", destaca el documento.

Durante la visita, el presidente subrayó la importancia de apoyar iniciativas que, como esta, combinan actividad económica, innovación y arraigo territorial. "Proyectos de alto valor añadido como la truficultura permiten diversificar la economía rural, generar empleo cualificado y fijar población en nuestros pueblos", señalaba, para destacar el papel de la Diputación en el impulso de modelos productivos con futuro.

Más allá de la producción de trufa, las parcelas de IDForest funcionan como un espacio de investigación aplicada en agricultura y bioeconomía sostenible. En ellas se desarrollan proyectos de I+D+i centrados en la mejora de la salud del suelo, el aprovechamiento de la biodiversidad microbiológica y el diseño de sistemas productivos más resilientes frente al cambio climático, con resultados escalables a otros cultivos como la viña o el pistacho.

Entre los proyectos presentados destaca COSMOS, una iniciativa internacional financiada por el programa PRIMA, en la que participan entidades de distintos países del ámbito mediterráneo. Este proyecto investiga soluciones innovadoras basadas en el uso de microorganismos y hongos beneficiosos para avanzar hacia sistemas agrícolas más sostenibles, eficientes y adaptados a los actuales retos ambientales.

La plantación trufera de IDForest actúa también como un espacio demostrativo y de transferencia de conocimiento, donde los avances científicos desarrollados en laboratorio se validan en condiciones reales de campo, generando resultados aplicables tanto al sector agrícola como al forestal.

Suárez contempla un 'ejemplar' de trufa negra durante su visita a la plantación de Tórtoles de Esgueva.ECB

Este trabajo ha sido recientemente reconocido con los Premios ODS de la Fundación Oxígeno, que han distinguido a IDForest por su contribución al ahorro de agua gracias al desarrollo de un proyecto de inteligencia biotecnológica orientado a reducir de forma significativa el consumo de agua de riego en truficultura, reforzando su compromiso con una gestión eficiente de los recursos hídricos y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.