La Guardia Civil detuvo a casi un centenar de huidos de la justicia en Burgos en 2025

Los controles preventivos de la Guardia Civil permiten arrestar a huidos de la justicia.GUARDIA CIVIL

A lo largo de 2025, la Guardia Civil detuvo en la provincia de Burgos a 95 personas sobre las que pesaban órdenes de búsqueda, detención, comparecencia o ingreso en prisión emitidas por distintas autoridades judiciales y otros cuerpos policiales.

Esto supone que, de media, se arrestó al menos a un requisitoriado a la semana -en concreto, cada cuatro días- y a ocho al mes. Un porcentaje menor, pero relevante, dentro del total de hombres y mujeres puestos a disposición judicial por la Comandancia de Burgos durante el pasado año.

Las detenciones, practicadas en 42 localidades burgalesas, fueron resultado directo de la combinación de dos actuaciones policiales clave: las identificaciones practicadas durante los dispositivos preventivos de seguridad ciudadana, desplegados asiduamente en distintos puntos de la provincia; y la apertura investigaciones prolongadas y específicas que han permitido, tras una exhaustiva labor de búsqueda y análisis, situar el paradero de los señalados.

Las requisitorias, que respondían a una amplia tipología delictiva, dimanaban, en su mayoría, de juzgados pertenecientes a distintas regiones del territorio nacional. Sin embargo, en algunos casos, los agentes llegaron a actuar incluso bajo el amparo de órdenes internacionales de detención, lo que evidencia la complejidad y diversidad de los perfiles reclamados, así como la constancia y eficacia del trabajo policial en la localización quienes tratan de eludir la acción de la justicia

A través de esta labor, cuyo propósito es el de garantizar el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales mediante la entrega de los implicados a la autoridad reclamante, la Guardia Civil contribuye de manera directa al refuerzo de la seguridad ciudadana y al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.