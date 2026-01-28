El Correo de Burgos

La Guardia Civil detuvo a casi un centenar de huidos de la justicia en Burgos en 2025

Los arrestos, con una media de ocho al mes, se produjeron en 42 localidades de la provincia

Los controles preventivos de la Guardia Civil permiten arrestar a huidos de la justicia.

Burgos

A lo largo de 2025, la Guardia Civil detuvo en la provincia de Burgos a 95 personas sobre las que pesaban órdenes de búsqueda, detención, comparecencia o ingreso en prisión emitidas por distintas autoridades judiciales y otros cuerpos policiales.

Esto supone que, de media, se arrestó al menos a un requisitoriado a la semana -en concreto, cada cuatro días- y a ocho al mes. Un porcentaje menor, pero relevante, dentro del total de hombres y mujeres puestos a disposición judicial por la Comandancia de Burgos durante el pasado año.

Las detenciones, practicadas en 42 localidades burgalesas, fueron resultado directo de la combinación de dos actuaciones policiales clave: las identificaciones practicadas durante los dispositivos preventivos de seguridad ciudadana, desplegados asiduamente en distintos puntos de la provincia; y la apertura investigaciones prolongadas y específicas que han permitido, tras una exhaustiva labor de búsqueda y análisis, situar el paradero de los señalados.

Las requisitorias, que respondían a una amplia tipología delictiva, dimanaban, en su mayoría, de juzgados pertenecientes a distintas regiones del territorio nacional. Sin embargo, en algunos casos, los agentes llegaron a actuar incluso bajo el amparo de órdenes internacionales de detención, lo que evidencia la complejidad y diversidad de los perfiles reclamados, así como la constancia y eficacia del trabajo policial en la localización quienes tratan de eludir la acción de la justicia

A través de esta labor, cuyo propósito es el de garantizar el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales mediante la entrega de los implicados a la autoridad reclamante, la Guardia Civil contribuye de manera directa al refuerzo de la seguridad ciudadana y al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

