Las exmonjas de Belorado lograr retrasar un mes su desahucio

Las exmonjas de Belorado han logrado posponer un mes más su desalojo del convento de la Bretonera. A pocos días de la fecha fijada, el 10 de febrero, una resolución del Tribunal de Instancia de Briviesca ha determinado que se posponga hasta el 12 de marzo, después de que las monjas rebeldes adujeran que era su "vivienda habitual", por lo que solicitaban una prórroga para el desahucio voluntario. En este caso, recuerda el juzgado, la prórroga la debe conceder, como así ha sido, la letrada de la Administración de Justicia, que ha establecido las 9.30 horas del 12 de marzo como nueva fecha del lanzamiento, según informa el Arzobispado a través de un comunicado.

El Tribunal de Instancia de Briviesca ha rechazado el escrito de oposición presentado por las exmonjas contra la ejecución provisional del desahucio. El juzgado ha rechazado los cinco motivos argumentados por el abogado. El primero de ellos alegaba que estaba pendiente el recurso contra la sentencia del desahucio dictada el 31 de julio de 2025 por el juzgado de Briviesca, pero la semana pasada la Audiencia rechazaba este recurso.

Un segundo motivo se centraba en que el monasterio de Belorado ostenta la condición de "gran tenedor" y que las demandadas están en situación de "vulnerabilidad". Pero, según se recoge en el auto, las exmonjas renunciaron a esa situación y no se acredita la condición de gran tenedor del Monasterio cuyos inmuebles gozan del carácter de "uso religioso”.

Un tercer argumento de oposición negaba la representación del comisario pontificio, el arzobispo, Mario Iceta. El tribunal recuerda que ya hay sentencias que confirman la condición de administrador del monasterio de Iceta.

Las exmonjas también aducen que es "imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior a la ejecución provisional o compensar económicamente al ejecutado", hasta el punto que temen que se hagan "toda clase de obras, incluso demoler el edificio, de manera que quede inservible para el uso al que se destina y pierda casi todo su valor”. Un temor calificado de "temor" lanzado al aire.