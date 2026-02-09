Correos refuerza el reparto en Los Altos y Valdivielso para evitar desplazamientos a los vecinos tras el corte de la N-232

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Correos ofrece ya soluciones para ayudar a que los vecinos de los ayuntamientos de Los Altos y Merindad de Valdivielso no tengan que desplazarse a Villarcayo para realizar gestiones con sus envíos. Correos impulsó nuevas medidas de reparto debido a la problemática que están sufriendo los residentes a raíz del desprendimiento en la carretera N-232, en el desfiladero de Los Hocinos: para llegar a la cabecera de comarca deben hacer 50 kilómetros por una carretera alternativa.

Con el fin de evitarles estos desplazamientos para recoger sus envíos avisados, los carteros de la zona llevarán diariamente todos los envíos que no se han podido entregar en un primer intento, facilitando así la entrega a sus destinatarios. Además, cuando se les deposite a los vecinos el aviso de ausencia de domicilio, se les indicará un número de teléfono para que puedan concertar con el cartero la hora y día de entrega en su domicilio para realizar un segundo intento.

Con estas medidas Correos pretende contribuír a mejorar el día a día de los vecinos afectados hasta que la incidencia se resuelva. Esta iniciativa se suma a los servicios que los carteros y carteras rurales vienen prestando en las puertas de los domicilios, desde el envío y recibo de paquetería, hasta el pago de recibos y tributos, gestiones de servicios de seguros, luz, gas y telefonía o el envío de dinero en efectivo, entre otros.