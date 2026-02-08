Una veintena de comercios de Villarcayo acercan las compras a los vecinos afectados por el corte de la N-232

Una veintena de comercios ofrecen a los vecinos afectados por el corte de la N-232 realizar la compra por teléfono y distribuir los productos en sus localidades.

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La noche del 1 al 2 de febrero las distancias se multiplicaron por cinco en el Valle de Valdivielso. El desprendimiento de una roca de 30 kilos en el Desfiladero de los Hocinos, en el tramo de la carretera N-232 entre Valdenoceda e Incinillas, cortó la comunicación de los pueblos del valle con Villarcayo. De 10 minutos de trayecto a más de 50. Razón por la que la vida cambia en las localidades afectadas.

Sacyl ha reorganizado la atención primaria en la zona. Pero también la iniciativa privada quiere prestar servicio y apoyo a los vecinos afectados. De esta manera, una veintena de comercios de la localidad se han unido para que los vecinos de los pueblos afectados realicen sus compras vía telefónica y ellos realicen repartos comunes durante los jueves de cada semana.

"Ante un hecho tan inesperado y que parece que su solución va para largo, un grupo de comercios de Villarcayo hemos pensado en poder acercarles las compras que hagan con cada uno de los establecimientos de forma gratuita", señala la responsable de la Drogería García, Reyes Garcia.

De esta manera, se facilita la lista de comercios en cada una de las cuatro localidades en las que realizarán las entregas. Los vecinos podrán realizar las compras que se necesiten, se pagará de acuerdo a lo que se acuerde con cada establecimiento y se hará un viaje con cuatro puntos de entrega en cuatro localidades. "No están incomunicados, pero queremos intentar hacerles el día a día más llevadero porque pasan de diez minutos a cincuenta para venir hasta aquí y es una complicación", remarca García.

Esta primera semana "no ha habido pedidos, estamos un poco empezando y arrancando y hemos tenido algún vecino que aprovechaba una visita al centro de salud para hacer la compra, pero entiendo que podría ser un buen servicio". Villarcayo es la localidad más cercana a estos pueblos. "Muchos son nuestros clientes, tenemos una relación con ellos de muchos años, relación afectuosa además, y nosotros lso comerciantes de Villarcayo estamos notando esta semana bastante que no pueden venir", explica.

Comercios participantes

Los establecimientos participantes son de lo más variado: productos de alimentación, belleza, droguería, librería o electrodomésticos; tintorería, congelados o equipamiento de la persona. La lista de participantes de alimentación son Panadería La Exquisita, Frutería Mara, Congelados Lourdes, Carnicería Ana, Frutas Huidobro, Carnicería Bafer, Carnicería Luisito, Carnicería Bama.

Respecto al equipamiento de la persona, participan en la iniciativa Tintorería Entre Costuras, Calzados Maribel, tienda de ropa Rueda, Droguería Perfumería García, La Vajilla, Estética Ana García y Mercería La Joya. Además, están en la lista el vivero de jardinería y productos fitosanitarios Vía Verde, la floristería Kentya, Electrodomésticos El Sol, Ferretería Santamaría, Librería García y Electrodomésticos Eva.

Puntos de recogida

Los propios comerciantes acercarán las compras a cuatro puntos del valle. En concreto, la ruta hará parada en Hoz, donde los contenedores; en el Bar de Tipi en Puente Arenas; en la Iglesia de El Almiñé; y en el Bar de Cata en Condado.