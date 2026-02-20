El Correo de Burgos

La Junta desactiva la situación 1 de Inuncyl en la provincia de Burgos

También se declara el fin de la alerta por lluvias, vientos y nevadas activado el pasado 22 de enero en todas las provincias de la Comunidad

Imagen del quiosco inundado por la crecida del río Duero

Imagen del quiosco inundado por la crecida del río DueroL.V.

Publicado por
El Correo de Burgos | El Mundo
Burgos

Creado:

Actualizado:

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz, declaró hoy a las 11 horas la desactivación de la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl). La decisión se adopta una vez desaparecidas las circunstancias que motivaron su activación el pasado viernes, 6 de febrero, minutos después de las 23 horas.

Además, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León declaró ayer, 19 de febrero, a las 15.52 horas, el fin de la alerta por lluvias, vientos y nevadas para todas las provincias de Castilla y León, activado el pasado 22 de enero, debido a que los fenómenos meteorológicos han remitido.

La activación del Plan Inuncyl respondió a las inundaciones registradas en zonas localizadas que provocaron cortes de carretera y otro tipo de afecciones y cuya atención podía quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales y/o asignados disponibles en las zonas afectadas.

La decisión adoptada hoy se fundamenta en el nivel y el caudal actual de los ríos, cuya evolución se prevé favorable. Aunque podrían registrarse incrementos en los tramos medios y bajos, no se esperan afecciones significativas. También, se ha tenido en cuenta la previsión meteorológica para los próximos días, que respalda este escenario, según indicaron fuentes de la Junta de Castilla y León.

No obstante, el delegado territorial, como director del Inuncyl, mantiene el Plan en la fase de vigilancia en función de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología, por las confederaciones hidrográficas y los titulares de presas y balsas. Asimismo, agradeció el esfuerzo y el trabajo realizado por los responsables y empleados de las distintas administraciones implicadas, así como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los efectivos y voluntarios de Protección Civil.

