La Junta desactiva la situación 1 de Inuncyl en la provincia de Burgos

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz, declaró hoy a las 11 horas la desactivación de la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl). La decisión se adopta una vez desaparecidas las circunstancias que motivaron su activación el pasado viernes, 6 de febrero, minutos después de las 23 horas.

Además, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León declaró ayer, 19 de febrero, a las 15.52 horas, el fin de la alerta por lluvias, vientos y nevadas para todas las provincias de Castilla y León, activado el pasado 22 de enero, debido a que los fenómenos meteorológicos han remitido.

La activación del Plan Inuncyl respondió a las inundaciones registradas en zonas localizadas que provocaron cortes de carretera y otro tipo de afecciones y cuya atención podía quedar asegurada mediante el empleo de los medios y recursos locales y/o asignados disponibles en las zonas afectadas.

La decisión adoptada hoy se fundamenta en el nivel y el caudal actual de los ríos, cuya evolución se prevé favorable. Aunque podrían registrarse incrementos en los tramos medios y bajos, no se esperan afecciones significativas. También, se ha tenido en cuenta la previsión meteorológica para los próximos días, que respalda este escenario, según indicaron fuentes de la Junta de Castilla y León.

No obstante, el delegado territorial, como director del Inuncyl, mantiene el Plan en la fase de vigilancia en función de los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología, por las confederaciones hidrográficas y los titulares de presas y balsas. Asimismo, agradeció el esfuerzo y el trabajo realizado por los responsables y empleados de las distintas administraciones implicadas, así como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los efectivos y voluntarios de Protección Civil.