Inundaciones río Duero. El agua comienza a dar un respiro pero sigue la vigilancia

Aunque se mantiene la vigilancia de ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales provocados por las fuertes lluvias, el agua comienza a dar un respiro y a estas horas el caudal ha bajado.

Según explican los expertos consultados, las inundaciones han venido provocadas por las intensas lluvias y se han agravado por el embalse del pantano, que al estar al 88% de capacidad, está soltando agua a 43 m3/segundo, “que es mucho”. De cara a los próximos días todo dependerá de la intensidad de las lluvias que se van a prolongar durante toda la semana. El sábado el agua dará paso a la nieve.

En relación con los desembalses de las presas de la cuenca que disponen de umbrales de aviso, actualmente el embalse de Villameca, en el río Tuerto (León), presenta nivel amarillo, con un caudal de 12 m3/s, superando el umbral establecido de 10 m3/s. Asimismo, el desembalse en Cuerda del Pozo, en el río Duero (Soria), ha alcanzado valores de 45 m3/s superiores al nivel amarillo, no habiéndose provocado daños. Según explica la Confederación Hidrográfica del Duero, estos desembalses tienen como objetivo recuperar el resguardo de la presa, ahora que las aportaciones de los afluentes no regulados aguas abajo del embalse han disminuido de forma significativa.

Los avisos actualmente están concentrándose en las partes bajas de los principales afluentes y en tramos medios y bajos del propio río Duero, con algunas excepciones como la del Eresma, en Segovia, con tendencias aún variables en función de las distintas ondas de crecidas que están transitando por toda la red de drenaje.

El resto de las presas de cabecera de la cuenca están realizando desembalses de caudales moderados, a excepción de las grandes de la provincia de León (Barrios de Luna, Porma y Riaño), que todavía no han alcanzado el nivel de resguardo, por lo que mantienen desembalses mínimos.

Un caso particular es el del embalse de San José, en el río Duero, una infraestructura de muy reducida capacidad y sin posibilidad efectiva de regulación, por lo que los caudales de entrada y salida son prácticamente equivalentes. En este caso, los niveles de aviso — previsiblemente naranja o rojo en las próximas horas— deberán ser vigilados conforme a la información aportada por las estaciones de aforo situadas aguas arriba (San Miguel del Pino) y aguas abajo (Toro – Duero). La seguridad de la presa está garantizada en todo momento.

Asimismo, debe destacarse la situación del embalse de Pontón Alto, en la provincia de Segovia. Se trata de un embalse de muy reducida capacidad y con una escasa capacidad de laminación, que se está tratando de aprovechar al máximo dadas las actuales condiciones hidrológicas. En este contexto, se están realizando desembalses constantes del orden de 12 m3/s, valores que se mantienen por debajo del nivel amarillo, establecido en 17 m3/s. El embalse opera con un resguardo mínimo, prácticamente agotado, lo que limita su capacidad de regulación. Esta circunstancia no está impidiendo que la ciudad de Segovia, situada unos kilómetros aguas abajo, esté alcanzando niveles rojos, debido fundamentalmente a las importantes aportaciones procedentes de otros afluentes que no tienen embalses que los regulen.

Por último, se mantiene una especial vigilancia sobre los embalses de los Arribes del Duero, donde se están registrando avisos de nivel naranja, con posibilidad de que éstos se mantengan o incluso se incrementen a medida que confluyan las ondas de avenida procedentes de los tributarios de la cuenca.

180 hm3 más en la última semana

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 2.235,1 hectómetros cúbicos, 180 hm3 más en la última semana debido a las lluvias y el deshielo, lo que supone el 78,3% de su capacidad. Este registro se sitúa cerca de 13 puntos porcentuales por encima de la media de la última década (65,7%) y uno menos que hace un año (79,6%).