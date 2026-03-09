Las exmonjas de Belorado empiezan a abandonar el convento ante el inminente el desahucio

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Las exmonjas de Belorado (Burgos) han iniciado el camino de salida del convento de Nuestra Señora de la Bretonera unos días antes del inminente desahucio fijado por el Tribunal de Instancia de Briviesca, que se debe hacer efectivo el próximo jueves 12 de marzo. Las exclarisas han querido evitar la imagen de su salida escoltadas por la Guardia Civil y han iniciado el traslado de sus enseres personales fuera del convento de Belorado, según explicaba su portavoz, Francisco Canals, a las puertas del monasterio.

Una furgoneta de alquiler a la entrada del monasterio, así como un grupo de periodistas apostados, era la única imagen que se podía ver esta mañana. Dentro, según relató Canals, había dos de las siete exreligiosas vaciando el monasterio, mientras las otras cinco ya lo habían abandonado.

Por ello, el próximo jueves 12 de marzo solo estarán sus abogados presentes para entregas las llaves del convento a la comitiva judicial que acuda a la localidad burgalesa para hacer efectivo el desahucio.

Una de las exmonjas rebeldes, sor Paloma, publicaba un vídeo, compartido por su portavoz en el que durante estos casi dos años desde que hicieron público su deseo de abandonar la Iglesia conciliar «hemos sufrido y estamos sufriendo una persecución por la fe». Aprovechaba el traslado de estos días para pedir que «nos podáis ayudar a volver a construir un hogar, donde podamos vivir dignamente», un lugar al que «poder trasladar los animales que nos quedan y sobre todo a poder permanecer unidas, porque nuestros medios nos lo permitan». Lamentó que «nos han querido quitar todo, nos han querido aplastar».

Era ya público que las exclarisas se iban a marchar antes de la fecha del desahucio, después de que no prosperara su último intento de prorrogar un poco más la salida, pospuesta un mes por el juzgado de Briviesca al pasarla de febrero a marzo. Sin embargo, a pocos días para el desahucio, las exmonjas aún no han encontrado una alternativa definitiva, tal y como confirmaba su portavoz por la falta de tiempo, pese a la prórroga del desahucio. Esto hará que, por el momento, se trasladen a casas de familiares

Ante esta situación, las exmonjas buscaron alternativas habitacionales a través de dos campañas de micromecenazgo. En la primera de ellas, lanzada a finales del mes de febrero, buscaban directamente otro convento en el que poder instalarse y llamaron a la campaña ‘Queremos un convento punto com’. Un lanzamiento de una campaña en la reconocían que «reubicarse lleva un tiempo y aún no se ha encontrado una solución definitiva ya que sería necesario contar con un margen de tiempo judicial más amplio».

A través de su portavoz informaron que recibieron diversas propuestas, pero «no reúnen condiciones de habitabilidad, están pendientes de reformas o incluso se trata de conventos bajo el control de la Iglesia conciliar». Ofertas que llegaron desde Teruel, el País Vasco, Cataluña, Galicia, Castilla y León, Valencia o Andalucía. Incluso dijeron recibir propuestas desde el extranjero, desde Francia, Bélgica, Portugal y Nueva York. «Si somos tan malas en España, debemos considerar la opción de marcharnos al extranjero», aseguraban en el lanzamiento de esa campaña. Lo que buscaban era una «solución viable que les permita preservar su vida comunitaria».

La iniciativa no tuvo el resultado esperado, lo que hizo que lanzaran una segunda campaña, hace una semana, bajo el lema ‘Salvemos a las monjas’, una campaña de crowdfunding para recaudar fondos y «afrontar su nueva etapa». El objetivo de esta iniciativa era «cubrir los gastos de traslado, realizar reformar y garantizar la continuidad de la comunidad». Insistían en que habían recibido «numerosas muestras de apoyo tanto dentro como fuera de España»., así como propuestas de «pequeñas comunidades religiosas extranjeras dispuestas a acogerlas en modo exilio». La campaña había logrado recaudar, a media tarde de ayer, 488 de los 900 euros planteados como objetivo.