Siembra el caos con una pistola y un machete en un centro de salud de Burgos y después retiene a su madre

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Un hombre ha sembrado el caos este viernes en la localidad burgalesa de Quintanar de la Sierra después de personarse en el centro de salud de la localidad «ensangrentado» con una pistola y un machete en sus manos. A raíz de dicho altercado, el varón abandonaba las instalaciones para refugiarse en el domicilio de su madre, a la que ha retenido durante más de una hora junto a su cuidadora.

La abrupta entrada de este hombre en el ambulatorio tenía lugar en torno a las 15 horas. Una vez encerrado en el domicilio de su madre, con la Guardia Civil ya sobre aviso, varias patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia de Burgos (USECIC) presentes en Villoruebo por el atrincheramiento de otro individuo armado se desplazaban inmediatamente hasta Quintanar para prestar apoyo.

Sabiéndose cercado por la Guardia Civil, el hombre acabaría saliendo por su propio pie de la vivienda pasadas las 4 de la tarde. De momento, no se ha podido confirmar si la pistola que llevaba era real o simulada, aunque es probable que se tratarse de un «arma antigua». Sea como fuere, se ha procedido a su inmediata detención sin que opusiese resistencia alguna.