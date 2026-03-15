Vox da la sorpresa en Condado de Treviño y se coloca como segunda fuerza más votada

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Sorpresa en Condado de Treviño. Vox se sitúa como la segunda fuerza más votada en la localidad, con un 21,07% de los votos. La formación encabezada en Castilla y León por Carlos Pollán logró un 7% más de apoyos que en los comicios de 2022 y da el sorparsso al PP, logrando tres votos más que los populares, que ven reducido su apoyo un 5,6%.

Los socialistas repiten como fuerza más votada, lo hacen en unos comicios que en la localidad tuvieron un 42,4% de participación. El Partido Socialista Obrero Español logró un 41,5% de los votos, lo que supone doce puntos más que en las elecciones autonómicas de 2022.

En el norte de la provincia, localidades como Valle de Mena, Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija también fueron granero de votos para el Partido Socialista, junto a Trespaderne, Frías, Valle de Sedano, Valle de Manzanedo y Merindad de Cuesta Urria, mientras que en Merindad de Sotoscueva, Valle de Losa, Medina de Pomar y Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, los populares lograron recabar el apoyo mayoritario de los votantes.

Vox vuelve a alzarse con la victoria en Padrones de Bureba, donde la formación repitió como fuerza más votada logrando un 11% más de apoyos que en 2020. También fue la formación más votada en Pancorbo, donde el partido logró siete puntos porcentuales más de apoyo que en el comicios de hace cuatro años.