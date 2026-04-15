Tercer atropello en Miranda en tres días

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Nuevo atropello en Miranda de Ebro, el tercero en lo que va de semana. En esta ocasión, una mujer de unos 70 años resultó herida este miércoles tras ser arrollada por un turismo en la calle Condado de Treviño, a la altura del colegio Altamira.

El siniestro tenía lugar minutos antes de las 12 del mediodía. Según la información transmitida a la sala de operaciones del 112, la mujer no reaccionaba y presentaba heridas en una mano.

Nada más tener constancia de lo ocurrido, el 112 trasladó la incidencia a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una UVI móvil al lugar del accidente.

El lunes, un niño de 9 años tuvo que ser hospitalizado tras ser atropellado en la calle Rioja, junto al colegio Anduva, recién acabadas las clases. A raíz de una llamada registrada a las 14:07 horas, el 112 movilizó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y al Sacyl, cuyos facultativos acabaron trasladando al menor al hospital Santiago Apóstol de Miranda.

Tan solo un día después, una mujer de unos 65 años también era atendida por el Sacyl, pasadas las 9 de la mañana, tras sufrir un atropello en la confluencia de las calles Máquina de Vapor con Almacenes. Aparte de avisar a la Policía, el 112 también solicitó una ambulancia para asistir a la herida.