El PSOE exige explicaciones de nuevo sobre «por qué no se ha hecho nada» en Valpuesta

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Valpuesta, el proyecto de remodelación de El Plantío y de la plaza de los Castaños, el paseo de la Isla y la dependencia serán los frentes que abrirá de nuevo el PSOE en las Cortes a través de una batería de preguntas, el único recurso que, dice el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, que pueden utilizar en este momento, para conocer su situación.

Sobre el proyecto de El Plantío, los procuradores quieren que la Junta les facilite el informe que lo echaba para atrás al detectar deficiencias en la modificación del Plan General de Ordenación urbana (PGOU) aprobado por el Ayuntamiento de Burgos. «Quiero que la Junta nos traslade ese informe en el que nos pueda alumbrar qué se debe plantear para cumplir con las normas de carácter autonómico», comentó.

También se interesa el PSOE por la remodelación de la plaza de los Castaños y pedirá una copia del informe de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural que tumbaba el proyecto de remodelación por no adecuarse al uso de las sillas de ruedas. Un proyecto que es «absolutamente necesario» para una de las plazas «más emblemáticas» del casco histórico de la ciudad.

El PSOE pregunta además por la solicitud que elevaron los vecinos del barrio de San Pedro de la Fuente-Fuentecillas el 2 de septiembre de 2025 para que se declarara como Bien de Interés Cultural el paseo de la Isla. Una petición sobre la que «no consta» que se haya realizado ninguna actuación.

Valpuesta es otro de los caballos de batalla del PSOE de Burgos. En este caso, la procuradora socialista Virginia Jiménez recordó la preocupación por «la colegiata, los cartularios». Y recordó que el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, en octubre de 2024 visitó el lugar para anunciar una inversión de 3,2 millones de euros, con ayuda de fondos europeos, para recuperar la Casa Quemada, levantar un centro de interpretación y «el próximo 30 de junio acaba el plazo para justificar esa subvención y allí no se ha hecho absolutamente nada», tal y como pudieron comprobar en una visita de hace un par de meses. Las preguntas que se registran en las Cortes inciden en cuáles son las causas por las que la Junta «no ha ejecutado en plazo el proyecto ‘Valpuesta, cuna del castellano’», así como el dinero que se ha perdido.

Los socialistas burgaleses también han preguntado por el «impago» de la prestación económica vinculada al servicio que tienen reconocidas 2.920 personas con dependencia de Burgos. De la Rosa añadió que también se ha preguntado sobre el número de personas con grado 1, 2, 3 que destinan esta prestación a cada uno de los servicios, así como «el número de personas que en 2025 ingresaron en una plaza pública o concertada de un centro residencial de personas mayores de la Junta de Castilla y León o en una plaza concertada de algún centro residencial privado».

Jiménez reprochó al Gobierno autonómico que haya hasta 12 iniciativas parlamentarias vinculadas a Burgos que se aprobaron en las Cortes y sobre las que no se han realizado avances. Y puso algunos ejemplos, como la carretera BU-703, en el Valle de Oca, «muy deteriorada», la CL-629, en las Merindades, «primordial para los vecinos del norte de nuestra provincia», sobre la que solo se han hecho actuaciones en 10 kilómetros. También, en Briviesca, el tramo urbano de la CL-632 en Briviesca, por la que pasan camiones que se dirigen al Polígono Industrial de la Vega, o, en educación, el arreglo del tejado del colegio Juan Abascal.