IU acude al Ministerio de Trabajo para evitar el cierre del taller de Remolcado en Miranda
Ubieto reclama una reunión con altos cargos de Transportes que incluya a los representantes de la plantilla
El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha confirmado este miércoles el envío de un documento técnico al Ministerio de Trabajo, a través de la ministra de Juventud, Sira Rego, con el fin de evitar el cierre del taller de Remolcado de Renfe. El objetivo, según precisó el portavoz de IU y concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto, es «buscar soluciones» y que, en última instancia, Transportes «entre en razón».
También se ha solicitado a la directora de gabinete de Óscar Puente información sobre la «situación actual» del taller de Remolcado y «las medidas que se están aplicando». En paralelo, IU reclama una reunión con altos cargos de Transportes y Trabajo que incluya a los representantes de la plantilla.
Provincia
Cuenta atrás para que Renfe recoloque a los operarios de Remolcado en Miranda
El Correo de Burgos | El Mundo
Mientras tanto, esta jueves se llevará a cabo una manifestación en el parque Antonio Machado, a partir de las 20 horas, que cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos, colectivos sociales y ciudadanos e incluso FAE Miranda.