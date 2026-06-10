IU acude al Ministerio de Trabajo para evitar el cierre del taller de Remolcado en Miranda

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha confirmado este miércoles el envío de un documento técnico al Ministerio de Trabajo, a través de la ministra de Juventud, Sira Rego, con el fin de evitar el cierre del taller de Remolcado de Renfe. El objetivo, según precisó el portavoz de IU y concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto, es «buscar soluciones» y que, en última instancia, Transportes «entre en razón».

También se ha solicitado a la directora de gabinete de Óscar Puente información sobre la «situación actual» del taller de Remolcado y «las medidas que se están aplicando». En paralelo, IU reclama una reunión con altos cargos de Transportes y Trabajo que incluya a los representantes de la plantilla.

Mientras tanto, esta jueves se llevará a cabo una manifestación en el parque Antonio Machado, a partir de las 20 horas, que cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos, colectivos sociales y ciudadanos e incluso FAE Miranda.