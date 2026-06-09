Clamor en Miranda por el cierre del taller de Remolcado: «Lo han anunciado antes del verano y con el Mundial a las puertas»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Los trabajadores del taller de Remolcado de Renfe en Miranda de Ebro se niegan a tirar la toalla. Pese al inminente traslado de la actividad a la base de mantenimiento de Material Motor a partir del 6 de julio, han conseguido recabar el apoyo de todos los grupos políticos con representación municipal para secundar una nueva protesta, este jueves a las 20 horas, en el parque Antonio Machado.

«Han tomado la decisión de anunciarlo justo cuando han acabado los ciclos electorales autonómicos, antes del verano y con el Mundial a las puertas», sostiene el concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, Guillermo Ubieto (IU-Podemos), tras recordar que las movilizaciones de la plantilla a finales del año pasado sirvieron para «paralizar o por lo menos enfriar» una situación que, a priori, parecía «muy difícil de revertir».

Visto lo visto, no le cabe duda de que Renfe ha seguido una estrategia planteada «desde hace tiempo» que se «ha ido aplicando de forma sibilina y opaca». Algo así como «cuando metes a la rana en agua tibia hasta que se cuece».

Aparte de remarcar que «las medidas impopulares se toman cuando se pilla a la gente fuera de juego», Ubieto considera que el cierre de Remolcado es «especialmente doloso» para una ciudad con «identidad ferroviaria». Advierte, además, que la «unidad entre todos los agentes sociales» es fundamental porque «esto no es una cuestión de partidos o de sindicatos». En cualquier caso, asegura que su formación respaldará «todas las acciones que vaya proponiendo la asamblea de trabajadores» intentando, al mismo tiempo, «contribuir con nuestros recursos».