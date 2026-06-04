Cuenta atrás para que Renfe recoloque a los operarios de Remolcado en Miranda

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Pese a las reiteradas protestas por parte de los trabajadores y los intentos de mediación por parte del Ayuntamiento de Miranda de Ebro hasta el último minuto para revertir su cierre, Renfe ha confirmado este jueves que el traslado de la actividad del taller de Remolcado a la base de mantenimiento de Material Motor se formalizará de manera definitiva a partir del sábado 6 de julio.

Así se lo hicieron saber representantes de la operadora pública a los miembros del comité de empresa en Miranda. Bajo la promesa, ya comunicada desde que trascendió el temido cierre, de que se garantizará el «mantenimiento del empleo y de la carga de trabajo» ante el temor de la plantilla de que se esté fraguando una «externalización» encubierta que acabará destruyendo puestos de trabajo.

Durante el encuentro, desde Renfe Ingeniería y Mantenimiento se volvió a hacer hincapié en la necesidad de «optimizar el uso de las instalaciones, moderar los consumos y modernizar los medios productivos». En base a ello, se comunicó al comité que los planes de desarrollo inmediatos para asegurar la continuidad de la actividad en la base de mantenimiento de Miranda pasan por «un aumento de la carga de trabajo en el área de Motor gracias al mantenimiento de más vehículos y a la adaptación a la nueva flota de Media Distancia, con trenes más modernos y digitalizados que los que se mantienen actualmente en estas instalaciones, lo que implica una mayor actividad y una especialización técnica para la plantilla».

Aparte de subrayar que ya se ha iniciado la formación del personal para adaptarse a la progresiva renovación del parque ferroviario en el área de Motor, la compañía remarcó que a lo largo de los cuatro últimos años se han impulsado «transformaciones importantes en sus talleres de Miranda de Ebro, por valor de más de 3,75 millones de euros, con el objetivo de modernizar sus instalaciones».

En paralelo, Renfe continúa ejecutando las obras de adecuación de las instalaciones de Remolcado para albergar la sede del Centro de Competencias Digitales, donde se han invertido más de 600.000 euros. Por otro lado, el Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030 de Renfe Ingeniería y Mantenimiento contempla una inversión adicional de 6,96 millones de euros en Miranda centrada principalmente en la adecuación de la base de mantenimiento de Motor.

Según fuentes gubernamentales, entre las actuaciones previstas destaca «la renovación de las cubiertas en distintas naves, la mejora de los fosos de la nave de autopropulsado y la modernización del torno de foso».