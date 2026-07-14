El festival ¡Vive Rioseco! consolida su apuesta por la cultura y el ocio

Publicado por Rafael Pereda

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La quinta edición de ¡Vive Rioseco! se desarrollará los días 24, 25 y 26 de julio, en el marco excepcional del Monasterio de Santa María de Rioseco, en Valle de Manzanedo, y se consolida en el panorama nacional como una de las mejores opciones de cultura y ocio de calidad para disfrutar en familia en un entorno único. Este festival, organizado por la Asociación 2030 Cultura y Gestión, trata de familiar y participativo, que integra música, artes escénicas, patrimonio histórico y natural, economía local y turismo activo.

La Sala de Comisiones de la Diputación Provincial de Burgos acogió la presentación de la quinta edición de ¡Vive Rioseco!. El acto fue presentado por Inmaculada Sierra, vicepresidenta de la Diputación de Burgos; Raquel Contreras, diputada de Cultura; y María José Romero y José Miguel González como organizadores del festival. Precisamente sus organizadores resaltaron las diferencias que hacen de este evento un festival único en España: "¡Vive Rioseco! es diferente porque en nuestro país no hay un festival destinado a público familiar de todas las edades, desde bebés a abuelos, incluyendo adolescentes, que aúne, por un lado, música, artes escénicas y talleres, y por otro, patrimonio monumental, naturaleza y turismo de interior... y que todos, tengan la edad que tengan, disfruten, tengan su espacio, estén cómodos y tengan una cercanía, nada habitual, con los artistas".

Un festival que se celebrará en un escenario único, al tratarse de un monasterio de 800 años. En 2008, un grupo de voluntarios empezó a recuperar este monasterio con el interés de volver a darle vida. En 2019, el Monasterio de Santa María de Rioseco fue declarado Bien de Interés Cultural. "Cuando llega este festival, que es la quinta edición, las paredes de este monasterio se llenan de vida, de niños sonriendo, de personas viendo espectáculos de teatro en silencio. Asistimos con este festival, yo creo que a un milagro", resaltó Inmaculada Sierra.

El programa 2026: música, literatura y naturaleza, exposiciones, charlas y muchos más en Valle de Manzanedo

El espectáculo inaugural de la 5.ª edición correrá a cargo de la compañía de danza Includanza (CyL) y su espectáculo Cartas para ti. Esta compañía está formada por personas con discapacidad intelectual y busca visibilizar y reivindicar el papel de la danza en la inclusión de personas con discapacidad.

Las bandas Tu Otra Bonita (Madrid), MäBU (Madrid), Smile (País Vasco), Billy Boom Band (Cantabria) y Big Malavara (Burgos) serán los platos fuertes de esta edición, que contará también con el canto ibérico de Serigosa (Madrid), la zanfona de Germán Díaz (Galicia), el cantautor valdiviesano Peio Garmilla y la música de Tu Movida (Burgos). La Tartana Teatro, Genereación Artes y Luna Teatro Danza (Madrid) llevarán sus greguerías, poemas y títeres al público familiar. El mago Miguel Sevilla, Javier Ariza, La Poesía es un cuento (Burgos) y Baychimo Teatro (CyL) completan el cartel, que deja espacio a la compañía asturiana Desplegándose y a Ajayu dúo (Burgos) para el disfrute de la primera infancia.

Este año, como novedad, la programación contará con numerosos espectáculos y actividades relacionados con la literatura, la lectura, la escritura, los códigos y los silencios. Entre ellas, destaca la exposición de la revista Mirlo, una publicación mensual creada y dirigida por el escritor burgalés Óscar Esquivias y el fotógrafo y diseñador vallisoletano Asís G. Ayerbe.

Además, la edición del mes de julio de 2026 se dedicará al Monasterio de Santa María de Rioseco. Será un número muy especial: un ejemplar desarmable con el que se pueda hacer la maqueta del monasterio. También se incluirán personajes troquelados para que los niños puedan jugar con ellos y crear sus propias historias, a modo de un teatrillo de juguete. Por otro lado, se crearán postales con fotografías de estancias y detalles del Monasterio realizadas por Asís G. Ayerbe y en el reverso aparecerá un microrrelato de Óscar Esquivias relacionado con el Monasterio y su entorno.

También, los alumnos del Grado de Diseño de Producto de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos han realizado, con material reciclado, buzones itinerantes y una gran librería con forma de árbol. Se contará con una zona postal para escribir a quien desee por el viejo sistema de postales, recuperando la escritura a mano. El programa incluye también Un libro para dos, donde personas con intereses literarios tienen encuentros rápidos entre sí.

Dentro de la filosofía de ¡Vive Rioseco!, la accesibilidad y la inclusión están muy presentes, por ello. por primera vez, parte de la programación cultural saldrá extramuros y llegará al Centro Joven de Villarcayo, que trabaja con niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, y al Centro Intergeneracional Encarnación Bustillo, también sito en Villarcayo. Además, gran parte de la programación estará signada por intérpretes en lengua de signos para las personas con discapacidad auditiva.

La programación se complementa con 32 talleres sobre naturaleza, sostenibilidad, literatura, escritura e iluminación medieval, experimentación artística, yoga, magia y circo. Además, habrá 8 pases de cine con la colaboración de la Filmoteca de Castilla y León y del festival de cine Petronila Casado de la Fundación Círculo Burgos. Habrá también proyecciones de cine, y un espacio de acampada libre para campers, autocaravanas y tiendas de campaña.

El festival contará con los habituales juegos tradicionales, el árbol de los chupetes, las visitas guiadas y el rincón lúdico para bebés y, un más, el Pregonero más dicharachero, que encarna Javier Ariza, será el maestro de ceremonias del festival. El espacio contará también con una zona de restauración y de descanso. Además, se han habilitado unos autobuses lanzadera gratuitos para acceder al recinto desde Villarcayo.

La Diputación de Burgos, a través de su Servicio de Cultura, participa en la financiación del evento con 13.000 euros de la línea de ayudas para proyectos culturales específicos y singulares, desarrollados por asociaciones culturales burgalesas en el año 2026. Los interesados pueden encontrar toda la programación, así como información sobre abonos y entradas sueltas, en la página web oficial del festival, www.viverioseco.es. Todos los eventos tendrán un aforo de unas 400-450 personas, salvo los talleres, que lo tendrán más reducido.