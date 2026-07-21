Expulsado un inmigrante detenido en situación irregular en Miranda de Ebro

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La Policía Nacional ha llevado a cabo los trámites pertinentes para la expulsión de España de un ciudadano argelino de unos 30 años de edad residente en Miranda de Ebro. En 2025, la Subdelegación del Gobierno dictó su expulsión administrativa por un periodo de 4 años.

Su salida efectiva del país tuvo lugar el pasado 11 de julio, tras ser ingresado temporalmente en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). Allí se mantuvo mientras se regularizaban varias causas pendientes con la Administración de Justicia, por su presunta relación con delitos de robo con violencia y hurto.

La expulsión conlleva una prohibición administrativa de regresar a España y al resto del espacio Schengen por un período de 4 años. Sanción impuesta en cumplimiento de las disposiciones previstas en el régimen sancionador de la vigente Ley de Extranjería, que regula los Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

La Policía Nacional destaca la importancia de las denominadas “expulsiones cualificadas”, que son aquellas acciones ejecutadas sobre un ciudadano extranjero con antecedentes policiales y penales por la comisión o presunta comisión de delitos en nuestro país.