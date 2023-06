Antonio Linaje, nuevo alcalde de Aranda. “Confío en alcanzar un acuerdo de gobierno en días”

Loreto Velázquez Aranda

No lo oculta, los primeros días están siendo estresantes, pero hay una hoja de ruta y tiene muy claro los objetivos a conseguir. El primero es cerrar un acuerdo de gobierno con los partidos que le apoyaron en la investidura, pero no cierra la puerta a nadie. “Aspiro a un gobierno de 11 y espero y deseo que los grandes partidos, PSOE y PP, reflexionen y una vez cerremos el pacto con los socios de investidura nos podamos sentar a negociar”.

P-. Primeros días como alcalde. Quien se lo iba a decir hace un año cuando formaron Sentir Aranda. Entiendo que habrá nervios…

R-. Están siendo días muy intensos, tenemos que ponernos al día en muchas cosas, estamos viendo los procedimientos y a la vez trabajando para formar cuanto antes un gobierno, en principio con los partidos que nos apoyaron en la investidura: Podemos- Izquierda Unida y Ciudadanos. Es cierto que hay mucho estrés, pero casi no me da tiempo a pensar, agobiarme o sentir que no estoy en mi lugar. Tenemos una hoja de ruta marcada y hay que seguir dando pasos.

P-. ¿Cómo va esa negociación?

R-. Con Ciudadanos ya entablamos unas conversaciones para consensuar los puntos que estaba dispuesto a firmar y también para conocer sus líneas rojas. Con esa información ahora estamos negociando con Podemos e Izquierda Unida, ya punto por punto y en distintos ámbitos para consensuar los proyectos que queremos sacar adelante.

P-. ¿Llegará el acuerdo en las próximas semanas?

R-. Confío en que sea en cuestión de días y no de semanas.

P-. ¿Qué prioridades se marca en estos primeros meses?

R-. Es imprescindible resolver el problema de personal en su conjunto, actualizar la Relación de Puestos de Trabajo para cubrir las muchas plazas que están sin cubrir. Hemos analizado el borrador, que está muy avanzado, pero vamos a hacer algún pequeño ajuste de cara a mejorar la estructura y organización.

P-. ¿Qué tipo de mejoras van a incluir?

R-. Por ejemplo, queremos un gabinete de comunicación. Creemos que es importante para centralizar y facilitar la información.

P-. ¿Con qué ambiente se ha encontrado en el Ayuntamiento?

R-. Bastante bueno. Los trabajadores nos han acogido con los brazos abiertos. Hemos comprobado que hay grandes profesionales. Estos días nos están planteando sus ideas de cambio, algo que por lo visto no habían podido hacer. Nosotros estudiaremos cada una, algunas serán tenidas en cuenta y otras no.

Antonio LinajeLoreto Velázquez

P-. Su primer gesto ha sido muy significativo: colgar el cartel en favor de los derechos LGTBI en la fachada sur del Ayuntamiento.

R-. Nuestros compañeros Juan Manuel y Belén se reunieron antes de las elecciones con ellos y fue uno de los compromisos que asumimos.

P-. ¿Se quedará de forma permanente?

R-. Seguramente iremos alternando según fechas o necesidades porque el espacio es limitado y queremos ser reivindicativos también con otras causas.

P-. Ayer este periódico publicó un reportaje en el que dábamos voz a los colectivos para que expresasen sus necesidades al nuevo equipo de gobierno. La mayoría coincidía en pedir mayor comunicación y coordinación.

R-. Con este objetivo vamos a poner en marcha la Concejalía de Participación para que sea bidireccional, cercana y activa.

P-. Una de las súplicas de los colectivos es la aprobación de los presupuestos en tiempo y forma, ya que al depender muchos de los convenios, si se aprueban, como este último, en junio no tienen margen de maniobra ni se pueden organizar.

R-. El primer paso es formar gobierno y el segundo será empezar a trabajar en los presupuestos 2024 para aprobarlos en tiempo y forma y no limitar ni la actividad municipal ni a los colectivos.

P-. Gobernar con 9 es obviamente mejor que limitarse a seis, pero ¿buscará la mayoría?

R-. Desde luego aspiro a un gobierno de 11 y espero y deseo que los grandes partidos, PSOE y PP reflexionen y una vez cerremos el pacto con los socios de investidura nos podamos sentar a negociar.

P-. En el pleno de investidura, el portavoz socialista, Ildefonso Sanz fue muy claro: o entran todos sus concejales en gobierno o estarán en la oposición. El PSOE descartaba así su propuesta de incluir dos concejales en un equipo de gobierno de unidad.

R-. La última propuesta que le hemos hecho ha sido que hubiese dos concejales con cartera del PSOE, uno de ellos con voto en junta de Gobierno. Los otros cuatro concejales pasarían a formar parte de la junta de gobierno pero sin voto. Esto es así porque la normativa limita a 7 los concejales con voto en junta de gobierno. Nosotros no perdemos la esperanza de llegar a un acuerdo.

P-. ¿Esa esperanza también se extiende al Partido Popular?

R-. El PP fue el que más directamente nos dijo que no. No obstante seguiremos negociando y en el caso de que decidan no entrar, buscaremos su apoyo para sacar adelante todos esos proyectos en los que coincidimos porque el 95% lo compartimos. Hay cuestiones como la mejora de las riberas o la RPT, que ha elaborado el último gobierno. Entiendo que contaremos con su apoyo. No tendría sentido otra cosa.

P-. Hablemos de reparto. ¿Asumirá usted alguna concejalía además de Alcaldía?

R-. Tengo pensado asumir Contratación.

P-. ¿Cómo será la distribución de áreas?

R-. Juan Manuel va a ser el futuro concejal de Promoción, Turismo y Seguridad Ciudadana; Guillermo será el concejal de Hacienda, Transformación Digital y procedimientos. Estas dos últimas áreas son nuevas. Las hemos incluido porque queremos revisar los procedimientos de todas las concejalías para agilizar la administración.

Siguiendo con el equipo, Belén se va a responsabilizar de Acción Social y Deportes; Ana se hará cargo de Urbanismo y Obras y María de Personal.

P-. Quedarían concejalías como Medio Ambiente, Educación, Cultura, Festejos y Participación…

R-. Esas están todavía en el seno de las negociaciones con los grupos que nos apoyaron en la investidura. Poco a poco pero vamos a dar todos los pasos necesarios para cambiar las cosas y mejorar.