Pillado sin carnet de conducir por no respetar la prioridad en un paso de peatones

Loreto Velázquez Aranda

No le buscaban pero al no respetar la prioridad en un paso de peatones despertó el interés de la Policía Local de Aranda de Duero. Al identificarle los agentes comprobaron que el conductor no tenía el permiso de conducir en vigor tras haber perdido la totalidad de los puntos. Se enfrenta a un presunto delito contra la Seguridad del Tráfico.

El alcohol ha sido también protagonista. El viernes, 21 de julio, a las 13.15 horas un turismo se salió de la vía, en la Avenida Teresa de Jesús Jornet, colisionando con otro vehículo y con un autobús, que se encontraban estacionados. Al entrevistar al conductor, que salió ileso, la Policía Local comprobó, al realizar la prueba de alcoholemia, que duplicaba la tasa máxima permitida.

Ese mismo día se registraron hasta 3 accidentes. A las 15.00 horas, en la calle Cantares, se produjo otra colisión, afortunadamente sin víctimas. Posteriormente, sobre las 19:14 horas en carretera de la Aguilera a la altura de la factoría Pascual se registró el tercer accidente que se cobró dos heridos de carácter leve.

Por otro lado, en la madrugada del miércoles se interceptó un vehículo, cuyo conductor conducía de forma negligente. Al proceder a su identificación, la Policía observó que presentaba claros síntomas de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Al invitarle a realizar las pruebas legalmente establecidas, el conductor se negó por lo que se le imputa un delito contra la Seguridad del Tráfico.

Controles

En cuanto a los controles de alcoholemia realizados en el municipio durante el pasado fin de semana, la totalidad de los conductores probados (37 en 3 controles) arrojaron resultado negativo. En materia de Seguridad Ciudadana, una ciudadana fue propuesta para sanción por faltas de respeto a los agentes de la autoridad, tras cometer una infracción de tráfico.