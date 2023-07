Así va a ser el Sonorama Baby 2023

Loreto Velázquez Aranda

Sonorama Ribera no solo es un festival fetiche para los aficionados a la música Indie, también lo es para el público familiar y juvenil gracias a Sonorama Baby, que volverá a la plaza Mayor de Aranda de Duero los días 12 y 13 de agosto.

Con el respaldo de la Ruta del Vino Ribera del Duero, esta iniciativa tiene como objetivo promover la cultura y la música entre los niños, para que junto a sus familias puedan disfrutar de actuaciones en vivo es un espacio especialmente preparado para ellos. Esta será la segunda ocasión en la que se llevará a cabo de forma totalmente gratuita, en el centro de la localidad, integrado en los conciertos diurnos que tanto caracterizan al festival.

Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino Ribera del Duero, asegura que desde la organización se encuentran “felices y comprometidos” con un festival que da opciones a un público “que marcará el futuro, no solo de este evento, sino que será clave para seguir manteniendo a la Ruta como un referente turístico”. “Gracias a Sonorama Baby, las familias pueden participar de forma activa en este gran evento y adentrarse en la Ribera del Duero de una forma única acompañados de la mejor música".

El grupo vallisoletano de rock familiar, El Comediante y Happening abrirán cartel, el sábado 12 de agosto. Al día siguiente tomarán el relevo ‘El equipaje de los sueños’ de Quimirock y La Probetta, una escuela de rock afincada en Aranda de Duero que mostrará el talento de sus jóvenes artistas, como ya ha hecho en otras ocasiones.

Sonorama Ribera cumple este año su vigésimo sexto cumpleaños y lo hace habiendo anunciado ya la venta completa de sus bonos. El festival ribereño sigue creciendo de manera sostenible y pretende repetir las cifras récord de 2022, que contó con un total de 130.000 asistentes durante los cinco días de celebración y más de 200 artistas sobre los escenarios. Nombres como Amaral, Viva Suecia, Jorge Drexler o Vetusta Morla marcan las cabeceras del cartel del festival, que este año se celebrará entre los días 9 y 13 de agosto.

Sobre la Ruta

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un consorcio turístico integrado por entidades y empresas turísticas de la Ribera del Duero. Consolidado como el tercer itinerario enoturístico más visitado de España, recorre las cuatro provincias castellanoleonesas que engloba la Denominación de Origen homónima, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.

Está integrada por 304 asociados y adheridos. Entre ellos se encuentran 95 pueblos, 5 asociaciones, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y 203 establecimientos turísticos. La Ruta del Vino Ribera del Duero ha sido elegida destino recomendado por prestigiosas cabeceras como The New York Times, The Washington Post o Traveler’s Food National Geographic UK.