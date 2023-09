El pueblo de Haza recupera su bar. “Vamos a hacer las cosas bien”

Loreto Velázquez Aranda

Tras un mes cerrado, el único bar de Haza vuelve a abrir sus puertas con nueva gerente, Verónica Velázquez. “Me habría gustado abrir este fin de semana, porque hay luna llena y suele venir gente, pero me han dado las llaves hoy y no va a dar tiempo. Yo calculo que empezaremos el fin de semana del 7 de octubre porque al final dependo de los proveedores”, explica a este periódico.

A sus 33 años Verónica ha dedicado a la hostelería media vida. “Empecé a los 16 años. Al principio estuve como camarera pero al final he estado de cocinera”, detalla, con la mirada puesta en el bar de Peñaranda y como último destino, el restaurante La Cervecería de La Yecla. “Yo vivo en La Aguilera pero soy de Langa y la verdad es que he de reconocer que nunca antes había ido a Haza; cuando fui me quedé muy sorprendida. Es precioso y las vistas son una maravilla”, destaca.

Aunque la última gerente solo abría, en invierno, los fines de semana; Verónica quiere empezar trabajando todos los días, salvo uno que reservará al descanso. “La idea es empezar por la mañana, a las 11.00 o 12.00 horas, y hasta el cierre, y ver cómo funciona. Luego, en verano no creo que cerremos ningún día porque es la época fuerte”.

De propiedad privada, el bar cuenta con un restaurante interior con capacidad para 20 comensales; un pequeño hostal con cuatro habitaciones y sus correspondientes baños, y lo mejor: una amplísima terraza con las mejores vistas al valle de Riaza. Y es que, al estar situado a 910 metros de altitud sobre el nivel del mar, los atardeceres están garantizados.

Las comidas tendrán un protagonismo especial. “Va a ser un estilo tradicional y casero y también habrá raciones. Además hay un horno y una parrilla que voy a intentar revivir”, avanza.

En la carta destacarán así los asados, las carrilleras y las carnes a la parrilla, y en cuanto a los postres, la cocinera recomienda la tarta de queso, el flan o la tarta de tres chocolates, “todos caseros”.

Junto al restaurante se activa el hostal. “Venimos con ganas de hacer las cosas bien”, asegura consciente de que al ser el único bar del pueblo, es un servicio indispensable para Haza, pero también para otros pueblos de alrededor como Hontangas, Hoyales de Roa o Fuentecén, que han hecho de este bar un punto de encuentro. “Yo tengo esperanzas de que funcione”, confía.

Verónica no estará sola. “Va a trabajar conmigo mi socio, Mihai, con el que ya he trabajado en otras ocasiones”.

A la hora de decantarse por Haza, Verónica ha tenido claro el potencial turístico de un pueblo que puede presumir de ser uno de los más bonitos de la Ribera. No es un pueblo cualquiera. Situado en uno de los puntos más altos de la comarca, Haza está declarado Bien de Interés Cultural, tanto el pueblo como la Torre del Homenaje, que han rehabilitado convirtiéndola en el museo más visitado de la Red Museos Vivos.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha puesto un enganche para diez caravanas que está funcionando bastante bien, y en los objetivos a medio plazo destaca además la creación de un observatorio de aves rapaces. “Todo eso ayudará”, agradece Verónica.

Otros pueblos que siguen buscando

La historia de Verónica es la que ansían contar otros pueblos de la Ribera, que buscan estos días relevo para mantener sus bares abiertos y sus pueblos vivos. Es el caso de Terradillos de Esgueva, que sigue negociando la reapertura del único bar, desde que la antigua gerente no alcanzase un acuerdo de renovación con el nuevo equipo de gobierno.

Fuentelcésped

También es el caso de la alcaldesa de Fuentelcésped. Allí, el bar se encuentra en un local municipal, en la planta baja del Ayuntamiento. El concurso de explotación que acaba de sacar establece un precio de licitación de 500 euros al año y una periodicidad de un año con posibilidad de prórroga. Según explica la alcaldesa, Jéssica Llerena, el plazo límite para pujar terminó el martes, día 26 de septiembre. “El 2 de octubre se abrirán los sobres para saber qué persona ha pujado más. Será quien regente el bar”.