El Ayuntamiento de Aranda sacará a concurso la rehabilitación del parque General Gutiérrez

Loreto Velázquez Aranda

El arreglo del parque General Gutiérrez ha sido una reivindicación histórica en Izquierda Unida y en Podemos, y ahora será prioridad. El nuevo equipo de gobierno que ambos partidos accedieron a formar con Sentir Aranda, como fuerza más votada, y con Ciudadanos, fija como objetivo la rehabilitación integral de este pulmón verde de Aranda de Duero.

Según explica el nuevo concejal de Medio Ambiente, Carlos Medina, se hará un concurso público para que el Ayuntamiento pueda escoger entre diferentes opciones, pero también será un proyecto abierto a la participación ciudadana, por lo que tendrá en cuenta las preferencias de los vecinos y colectivos. “Entre todos tenemos que decidir qué tipo de parque queremos”, señala con la mirada puesta en distintas alternativas como un bosque urbano o un parque más adaptado a actividades.

El estado actual del parque es “en general malo”. “Venimos de un proceso largo de degradación con árboles muertos e instalaciones anticuadas”, resume. Aunque no hay una cifra de inversión sobre la mesa, el concejal de Izquierda Unida apunta como plazo el año 2025. “Mientras tanto no vamos a dejar de lado el parque “, asegura decidido a buscar soluciones que “funcionen bien a lo largo del tiempo”. “Va a ser una inversión importante”, advierte a sabiendas de que la última tormenta agravó el estado de varias zonas.

La factura del agua

El proyecto más urgente se encuentra sin embargo, en el servicio de Aguas, donde la falta de personal impide desde hace un año actualizar la lectura en las casas. Según detalla, no se está haciendo la lectura real a nadie por lo que se hace una lectura estimada. “Es una de las cuestiones más urgentes”, señala consciente de que sin personal suficiente, las tareas se van acumulando en un departamento que con un cambio de Software perdió información y además obliga a duplicar tareas con Gestión Tributaria. “Es un problema complejo, enquistado, heredado, pero vamos a trabajar para buscar soluciones”.

Juventud

Como concejal de Juventud, Carlos Medina centra la prioridad en el Centro de Arte Joven, un edificio que apenas estuvo abierto en la anterior legislatura un año, y en contadas ocasiones, ya que a pesar de haber invertido más de 175.000 euros en la rehabilitación, una viga en mal estado obligó a echar el cerrar ‘sine die’. “Cuando llegamos al gobierno nos encontramos con el quebranto de este centro. Ya tenemos a redacción de un proyecto para cubrir no solo las reparaciones sino posibles reformas adicionales para dejar el espacio a punto para los jóvenes de Aranda”, subraya sin olvidar la otra gran asignatura pendiente: el albergue municipal, cerrado al público desde hace casi 14 años.

En ese caso, aunque se hizo una obra de rehabilitación por valor de 500.000 euros, la tramitación sigue en proceso. “Esperamos sacarlo el año que viene”, afirma a sabiendas de que una vez reabierto habrá que buscar un nuevo emplazamiento al centro Joven, que actualmente se ubica en la planta baja del albergue. “Vamos a buscar espacios alternativos”.

Por último, y tal como aprobó el último Pleno, el equipo de gobierno trabajará para crear la empresa municipal de servicios, empezando por el contrato de Parques y Jardines. Como primer paso se ha limitado la prórroga con la empresa actual a un año. “La empresa municipal de servicios es una herramienta necesaria y útil”, defiende Medina.

Cumplidos los primeros 100 días de gobierno, Izquierda Unida y Podemos coinciden en destacar la buena labor y predisposición de los trabajadores municipales. “Tenemos mucha ilusión y ganas de trabajar para ofrecer a los vecinos lo que creemos que no se estaba ofreciendo”, apunta el concejal de Servicios Sociales, Igualdad, Barrios y Participación Ciudadana, Andrés Gonzalo.

De izquierda a derecha, Andrés Gonzalo, María Ángeles Pizarro y Carlos MedinaLoreto Velázquez

El nuevo responsable político insiste en la importancia de la Concejalía de Participación Ciudadana, un nexo de unión con los vecinos que tendrán en cuenta todas las concejalías. “Entre todos podemos mejorar la ciudad”, anima al recordar que la primera encuesta, sobre las fiestas patronales, seguirá abierta hasta el próximo lunes.

Primer gran problema

El concejal de Servicios Sociales no esconde su preocupación ante el problema “grande” de falta de personal. Según explica, cuando llegaron al gobierno faltaban dos conserjes, que ya han sido cubiertos; una técnico de Intervención Comunitaria que se cubre hoy; y falta una jurista en media jornada y luego dos auxiliares administrativos, que se han cubierto de forma temporal con dos alumnas en prácticas del FP Santa Catalina, pero que requerirán contratación a medio plazo. Lo que más le preocupa es la vacante de trabajadora social, que todavía se está tramitando y que saldrá de las bolsas de trabajo.

En su opinión, son problemas que se podían haber resuelto mucho antes. “Son bajas de larga duración que no se habían cubierto y jubilaciones que los trabajadores habían comunicado con antelación, pero que hasta que no llegaba el día no se tomaban medidas, y al final todo eso genera una carga innecesaria de trabajo para el resto de trabajadores. Algo que puede perjudicar su salud y provocar otras bajas”, rechaza.