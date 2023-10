El Ayuntamiento de Aranda deberá despedir a cinco bomberos

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Es la cuarta sentencia consecutiva en la que el Tribunal da la razón a los bomberos de Aranda, pero en esta ocasión implica el despido de los cuatro nuevos bomberos y un interino. Y es que, el Juzgado ha anulado las bases de las plazas que en su día aprobó el gobierno de Raquel González en diciembre del año 2020.

Según explica el grupo de los 19 bomberos denunciantes, los representantes sindicales alertaron de la irregularidad “por activa y por pasiva”, antes de su aprobación, “pero políticos y técnicos hicieron oídos sordos”; se siguió adelante con el proceso y, ahora, “nos encontramos con que hay cuatro compañeros afectados, sin tener culpa alguna de la situación”, lamentan conscientes de que hay un quinto implicado: un interino que fue contratado a través de esa bolsa de empleo. “Otro factor muy importante a tener en cuenta es que, en el futuro, no se podrá utilizar esa bolsa de empleo a la hora de realizar las contrataciones”, advierten.

La sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Burgos, anula las bases y la convocatoria selectiva porque en el proceso se clasifica al puesto de bombero como Grupo C1 y no como C2, tal y como “establece la Relación de Puestos de Trabajo y la Oferta Pública de Empleo”. Además, los puestos se convocaron a través de Oposición libre, en lugar de Concurso Oposición como se fijaba en la Relación de Puestos de Trabajo vigente desde 2012.

Ante esta sentencia no cabe recurso ordinario. Al igual que ocurrió en las últimas tres sentencias judiciales, el tribunal condena al Ayuntamiento al pago de las costas procesales. “Ahora son solo 500 euros, que se van sumando a la factura de una nefasta gestión de la que nadie asume responsabilidades”, reprochan convencidos de que “a los políticos las urnas les pusieron en su sitio, fuera del gobierno”, “pero... ¿Qué pasa con los técnicos involucrados en hasta cuatro asuntos anulados por el juzgado? ¿No tienen sanciones?”, cuestionan.

Sentencias anteriores

Aunque esta sentencia es la más importante, por las consecuencias que conlleva, no es la primera. Hace unas semanas, una resolución judicial constataba que no se puede obligar a los bomberos a hacer horas extras, ya que, no tiene encaje legal. La justicia previamente también decretó que la suspensión de las vacaciones en esa misma época no era ajustada a derecho. En otra sentencia, el Tribunal reconoció el derecho de los bomberos a cobrar un complemento específico, que se había aminorado por decisión municipal, condenando una vez más en costas y teniendo que compensar con 100.000 euros de atrasos a la plantilla. “Los Tribunales vuelven a sacar los colores al anterior equipo de gobierno, especialmente a la ex alcaldesa, Raquel González; a los concejales de Personal, Vicente Holgueras, y Protección Ciudadana, Fernando Chico, y a los técnicos involucrados en el proceso, la secretaria General y el jefe de Personal”, concluyen.

Situación actual

Sin capacidad de recurso ordinario, el Ayuntamiento debe cumplir la sentencia. En el momento en que se ejecute, la situación del Parque de Bomberos de Aranda de Duero se complicará ya que al perder cinco trabajadores, la plantilla quedará de nuevo en precario, con 20 bomberos, 3 cabos y un jefe, cuando debería contar con un total de 32 empleados.