Así va a renovar Aranda sus fiestas patronales

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Creado: Actualizado:

Renovar las fiestas de Aranda de Duero fue uno de sus compromisos cuando se presentó a las elecciones municipales con Ciudadanos, y está dispuesto a cumplir. “Tengo muchas ideas”, asegura el concejal José Antonio Fuertes, con la mirada puesta en extender las fiestas a los barrios y en proyectos nuevos que tengan como escenario el río Duero. “Este año ya empezamos con las barcas de Jábegas, y para el año que viene estamos dando vueltas a diferentes actividades en el Duero, porque queremos dar un sentido al río. Vamos a poner toda la carne en el asador, tanto en la zona del Barriles como en el parque de La Isla, que es maravilloso”.

No olvida los barrios. “Sabemos que los vecinos lo están demandando y en esa línea vamos a trabajar”, añade consciente de que todo dependerá del presupuesto.

Aunque en estas últimas fiestas no pudo dejar su impronta “porque no hubo tiempo material” y había muchas cosas cerradas por el anterior equipo de gobierno; “tomé buena nota de lo que funcionaba y de lo que no funcionaba”.

En esta nueva etapa, advierte, tendrá en cuenta el resultado de las dos encuestas, tanto la que lanzó la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento como la de Sentir Aranda. “Aunque no son representativas porque solo participó un pequeño porcentaje, es importante conocer lo que piensan los vecinos y por eso hemos puesto las bases para que puedan opinar sobre las fiestas de cada año”, subraya convencido de que en futuras ediciones la gente se animará y participará.

La Reina y las Damas se quedan

Si antes de fiestas, el concejal abogaba por actualizar el formato de Reina y Damas, ahora echa el freno. “En las últimas fiestas ha sido una tradición que ha despertado mucho interés, con 12 aspirantes. He visto ganas y entusiasmo y no creo que haya que cambiar nada. Como mucho analizaremos la opción de sumar una representante de la Juventud, como podría ser por ejemplo la ciclista, Sara Martín, pero vamos, mantendremos la tradición”.

Sí habrá cambios en la Feria de la Magia. “Creo que se ha abusado ya mucho de la magia; tendremos algún punto pero queremos introducir nuevas actividades para desarrollar en las calles. Desde luego mantendremos seguro la extensión que este año hicimos a colegios y residencias, porque gustó mucho”.

Desaparecerá del programa la sesión de Tik Tok, porque este año, en su primera edición, no obtuvo el resultado esperado. “Está descartado”, zanja.

Andy Cartagena en una imagen de archivo en la plaza de toros de Aranda de Duero.-ECB

Aranda quiere toros

En la encuesta realizada por las concejalías de Participación Ciudadana y Festejos, la mayoría de los 400 participantes coincide en recalcar la importancia de recuperar la feria taurina. “Lo entiendo perfectamente porque a nivel personal siempre he participado de forma muy activa. Estamos intentando acelerar pero es un proceso que ahora está en vía judicial y no se puede hacer nada. Si por mi fuera abriría para la Cabalgata de Reyes, pero a día de hoy no se puede”.

Respecto a la Bajada de las Peñas, y aunque en la encuesta algunos participantes solicitan que sea más amena, corta y dinámica, y que se sumen conciertos y asociaciones; el concejal de Festejos mantendrá el formato actual al entender que “es una tradición muy sólida en Aranda” y “es una Bajada, no un desfile”. Sí se muestra dispuesto a hacer algunos cambios como hizo en la última edición cuando una de las Bajadas partió del polideportivo y no de la plaza de toros. “En esto y en general, en el programa queremos abrir las fiestas al resto de barrios”, defiende sin olvidar un Grand Prix que podría abrirse más allá de las peñas.

En cuanto al ruido, una de las principales quejas de los encuestados, asegura que seguirán trabajando para reducir las molestias, tanto en la feria de atracciones, donde este año ya se reservaron varias horas de varios días con “cero música”, para facilitar el acceso de menores con autismo, como en conciertos. “Ya este año en el de los 40 Principales dijimos que se bajaran, y luego en los días laborables intentamos no poner mucha actividad en la plaza Mayor para no molestar. En esa línea seguiremos”.

Encuesta

En la encuesta que acaba de hacer púbico el Ayuntamiento de Aranda han participado 400 personas. Según estos resultados las actividades que más gustaron fueron los conciertos, de toda índole, pero especialmente los organizados en el parque María Pacheco, seguido por las actividades tradicionales como el pregón, el cañonazo, la Rueda y la traca. Del mismo modo triunfan los fuegos artificiales que se alzan como la tercera actividad de mayor éxito.

En cuarta posición y a muy poca distancia se sitúan las peñas con la Bajada, los pasacalles, los conciertos, las bodegas y los almuerzos. El pódium continúa con las verbenas, los eventos religiosos como la Ofrenda, la procesión y la misa; la feria de atracciones; el evento de paracaidismo, y las cucañas. En el número 10 llegan los Gigantes y Cabezudos, seguidos por los Djs y la Bajada del Monaguillo.

A la pregunta, ¿Qué evento te gustaría agregar?, en primer lugar y con gran diferencia con las demás actividades o eventos, los participantes destacan la relevancia de recuperar la feria taurina así como los recortes y rejones y otras actividades en la plaza de toros.

En segundo lugar, los encuestados piden más conciertos pensados en la gente joven y para todas las edades; priorizando los grupos españoles y ubicaciones como la Virgen de las Viñas, los barrios o la plaza de toros.

En un tercer escalón, los encuestados solicitan teatro de calle, actividades para jóvenes, como concursos y bailes; actividades en barrios no céntricos de la ciudad, con casetas y barras de bares en las calles; concursos de baile y gastronómicos; ferias temáticas; actividades en el río Duero con piraguas y actividades de mayores.

Otros piden sustituir los fuegos artificiales por espectáculos de luces o drones; aumentar su originalidad y cambiarlos de ubicación por el ruido. Por último, y aunque nombradas en menor medida los participantes ponen el acento en otras cuestiones como eventos y actividades culturales, en los que tengan cabida bailes tradicionales y juegos; actividades gratis para niños y circo. También solicitan incluir exhibiciones de aves, torneos deportivos, un festival de música, una Bajada con asociaciones, una Bajada desde los barrios; bailes de salón y un mercadillo medieval.

En la encuesta participaron 223 mujeres y 170 hombres. En líneas generales, el 74,75% aprueban las fiestas y un 33,75% le dan el notable.