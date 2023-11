Esto es lo que tienes que hacer si le has dado el móvil a tu hijo antes de los 16

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El acceso al primer smartphone se ha retrasado en los últimos años. La media en España estaba en los nueve años, ahora está entre los 9 años y medio y los 10. Hay quien espera para dar esta ventana abierta al mundo digital y las redes sociales a los 12, cuando van al instituto, pero los expertos aseguran que es pronto. Ya hay grupos de padres que, en bloque, han decidido frenar el acceso al móvil hasta los 16 años.

«El smartphone no es una herramienta para estas edades, el mínimo para tener acceso a un móvil son los 14 aunque si se puede retrasar a los 16 mejor», explica el psicólogo especialista en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), David Cortejoso. Mañana 10 de noviembre, a las 19 horas, ofrece una charla en la Sala Polisón del Teatro Principal sobre 'Las TIC y los peligros de su uso irresponsable en la infancia y la adolescencia, ¿Qué pueden hacer las familias?'.

Muchos serán los padres que «han caído en el mantra de que todos lo tienen, el miedo al aislamiento social o retrasar la familiarización y uso de las tecnologías, nada de eso es cierto», aclara el experto. Apunta que «las tecnologías tienen muchas cosas buenas pero, también, te da acceso a un mundo lleno de peligros porque los nativos digitales no existen, los creamos nosotros, al darle un acceso a un mundo lleno de peligros donde son huérfanos de directrices sobre cómo actuar», especifica.

Si has cedido a la presión y tu hijo menor de 16 años ya tiene móvil, estas son las directrices con las que puedes controlar y enseñar a usar estas herramientas a tu hijo.

1.- Infórmate

«¿Cómo vamos a controlar lo que hace nuestro hijo en Tik Tok si no sabemos qué es o cómo funciona? Si ya le has dado un móvil a tu hijo tendrás que informarte, leer, saber qué son las redes sociales porque difícilmente vas a educar en un uso correcto si no sabes lo que es o como funciona», explica David Cortejoso. Señala que hay una necesidad de conocer qué se hace en la red y cómo se hace para por un lado saber educar a tus hijos en el uso de las redes.

Existen herramientas como el control parental, restringir los accesos desde la más tierna infancia porque «un móvil no es un regalo de comunión» y, sobretodo, buscar otras alternativas de ocio que no sean videojuegos, redes sociales, internet o ver vídeos de Youtube exclusivamente. «Somos padres, debemos buscar alternativas de ocio que estimulen a nuestros hijos para olvidarse de las pantallas».

2.- Hablar con ellos

La comunicación con los hijos es fundamental en todos los aspectos de la vida. En el uso de las tecnologías también. «Se trata de hablar de las redes, no solo de reglas, horarios o castigos por incumplirlos», explica. Se trata de que los hijos entiendan que los padres saben de qué hablan y que se interesan por sus gustos, por lo que hacen en las redes sociales. «Crear un vínculo con ellos, que sepan cuando decimos lo que decimos que sabemos por qué, no es solo cuestión de horarios».

3.- Padres, el espejo en el que mirarse

¿Cuánto tiempo estas tú al frente de las pantallas? El uso que los padres hacen de las nuevas tecnologías son la manera en la que sus hijos se van a relacionar con ellas. «Si nosotros subimos imágenes de nuestros hijos desde que nacen en todo tipo de redes sociales ¿Cómo puedes exigir que no lo hagan ellos? Si los padres estamos todo el día con el móvil ¿Cómo poner horarios a tus hijos? Los niños aprenden más de lo que ven hacer que de lo que les explicamos y en ocasiones lo que les decimos es diferente a lo que hacemos», explica.

4.- Alternativas de ocio

Una mesa en un restaurante o bar de tapas. Una estampa familiar. Los padres hablando. Los niños uno con la Nintendo Switch, otro con la tablet y otro con el móvil. ¿Les suena? «No puede ser, hay actividades en familia donde se deben retirar las pantallas. Hablemos todos juntos. Hablemos con ellos. Preguntemos qué quieren hacer, son nuestros hijos y debemos encargarnos de ellos, buscar alternativas de ocio y si son conjuntas mejor», recomienda.

5.- Educar en Metiquetas

¿Sabes qué son las Netiquetas? Son el conjunto de normas y reglas de convivencia en internet que permiten que la relación entre usuarios sea respetuosa y positiva. «Igual muchos no saben que escribir en mayúsculas es gritar, el cuidado de la puntuación para evitar malentendidos son algunos ejemplos».

En estas normas hay también cuestiones como paciencia a la hora de contestar a un WhatsApp, «no es necesario que la respuesta sea al instante». También es una Netiqueta la necesidad de respetar turnos y tiempos para hablar o chatear o hablar en horarios de 9 a 23 horas, como sería una llamada normal.