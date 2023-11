Caleruega busca soluciones al deterioro del casco histórico

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

Es su segunda legislatura como alcaldesa de Caleruega, Lidia Arribas tiene claro cuál es el problema más importante del momento: el estado de muchas casas del casco histórico. Y es que, aunque a día de hoy casi ninguna está en estado ruinoso, la falta de mantenimiento comienza a preocupar porque hay muchas “muy deterioradas”. “Tenemos que buscar una solución”, advierte.

El primer paso es escoger estrategia en una corporación con distintas sensibilidades y nuevos concejales. Sobre la mesa hay, según explica, varias alternativas. Se podría incentivar la rehabilitación con ayudas, pero también se podría penalizar a los propietarios que no velen por el mantenimiento de sus casas. “A este respecto hay dudas porque podría ser contraproducente”, admite con inquietud porque las viviendas del casco antiguo están apoyadas unas en otras y el derrumbe futuro de una puede afectar en cadena al resto. “Están apoyadas entre medianeras”, señala.

Problema adicional es la falta de viviendas; una cuestión principal para el futuro de todos los pueblos, incluido Caleruega. “Aquí todavía nos podemos quejar poco porque hay 22 casas alquiladas, pero por lo general los propietarios son reacios a alquilar”. La pregunta es, ¿por qué? En su opinión, la mayoría teme que los inquilinos no cuiden bien la vivienda. Luego hay muchos casos diferentes: algunos no han resuelto la herencia o no se ponen de acuerdo, otros tienen la casa “en malas condiciones o sin calefacción, y a otros sencillamente no les interesa porque el mantenimiento de la casa es económico y la pueden usar en Semana Santa, en verano o cuando quieran”. “Muchos las utilizan como segunda residencia pero luego hay gente que las tiene medio abandonadas o las usan como trasteros, y al final eso es un problema porque en casa cerrada el declive es inevitable”, lamenta.

Desde el Ayuntamiento la alcaldesa asegura que la mayoría de personas que alquilan son inmigrantes. “La gente tiene recelos por si no se la cuidan bien pero hasta ahora no hemos tenido malas experiencias”, subraya.

En ruina a día de hoy hay solamente 3, y los propietarios están haciéndose cargo. El hecho de estar protegidos por Patrimonio no ayuda. “Permite muy pocas cosas y además es más costoso”, afirma.

Venta

El alquiler no funciona pero la venta tampoco avanza al ritmo que necesita el municipio. En la actualidad hay cinco casas en venta: dos tienen, explica, un precio razonable y son para entrar a vivir. También hay una que aunque vale el precio que pide, el gasto extra que supone la rehabilitación dispara la inversión.

Ante la falta de alternativas, la alcaldesa no descarta analizar la posibilidad de construir viviendas, pero sabe que convertir al Ayuntamiento en “una especie de inmobiliaria” puede ser un arma de doble filo, porque no todo el mundo “lo ve”. “Para empezar queremos rehabilitar la casa que adquirió el Ayuntamiento, al lado del frontón y las escuelas para alquilarla”.

Polígono

La segunda gran prioridad del Ayuntamiento de Caleruega tiene su epicentro en el nuevo polígono industrial, 16.000 metros cuadrados con los que pretenden fomentar la economía y el empleo. “Ahora estamos con la urbanización”, sostiene a sabiendas de que la bodega elaboradora que se quiere asentar va a empezar a construir. “Todo va a depender de la climatología”, explica sin olvidar otros temas de interés como resolver las subvenciones de Turismo de la Junta de Castilla y León o las energías renovables, porque muchos vecinos lo piden. “Vamos a analizar las distintas alternativas”, termina.